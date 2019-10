¿Por qué ya no necesitas credencial para entrar a Costco? La credencial de miembro de Costco es un requisito para ingresar a sus almacenes o realizar compras ¿Sabías que ya no nececistas una para entrar? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante muchos años los almacenes de venta por volúmen de Costco han solicitado a sus clientes una subscripción anual que les permite tener ingreso a sus tiendas y comprar sus productos en línea. Y todos los que van a Costco saben que hay dos cosas que hacer en cada visita: mostrar la credencial de miembro a la entrada y enseñar el ticket de compra a la salida. Pero ¿sabías que ya no necesitas las tarjeta plástica para poder entrar a Costco? Así es, desde hace un tiempo que la empresa implementó un app que te permite ingresar al almacén mostrando tu identificación con tu teléfono. Claro, eso no significa que no debas seguir siendo miembro para poder entrar a sus tiendas, pero facilita las cosas, especialmente para aquellos que a veces olvidan la tarjeta en casa o que no quieren cargarla en su cartera todo el tiempo. Image zoom Andy Cross/The Denver Post via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Costco introdujo su membresía digital en julio pasado y por el momento solo está disponible en almacenes de Estados Unidos y Canadá, así como las gasolineras Costco en ambos países, según revela FOX-News en su portal de negocios. A pesar de que muchos almacenes han luchado en contra del comercio online de sitios como Amazon o Walmart, Costco sigue siendo sumamente popular entre sus fieles clientes. Según portavoces de la empresa, de 2015 a la fecha sus ventas han han incrementado en un nueve por ciento anual año con año. ¡Qué tal! Advertisement EDIT POST

