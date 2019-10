¿Por qué es tan barata la gasolina en Costco? ¿Aguna vez te has preguntado por qué la gasolina en Costco es tan barata? ¿Cómo pueden vender por precios muy por debajo del resto de su competencia? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los almacenes de mayoreo de Costco ofrecen productos de todo tipo, desde llantas para autos y pan fresco hasta un delicioso y baratísimo pollo rostizado. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué la gasolina de Costco es tan barata? ¿Cómo es que la empresa consigue vender el galón del combustible por muchos centavos menos que la competencia? “Costco vende gasolina “de primera” con un pequeño margen de ganancia porque vende UN MONTÓN de ella”, asegura Thomas Glen, manager de mercadeo de Costco (del 2017 a la fecha) en el blog Quora. “La mayor parte de las gasolineras se abastecen una o dos veces por semana mientras que Costco recibe entregas diariamente DOS VECES POR DÍA”. ¿Otra razón? A pesar de que los precios de la gasolina sube y bajan con las demandas del mercado y otros factores del mercado global, Costco puede absober las pérdidas de dichas fluctuaciones porque la gasolina es, en realidad, uno de los negocios de Costco que pierden dinero. Otra diferencia crucial es que aunque Costco vende la misma gasolina que despachan en Chevron, Shell, Valero y otras compañías gasolineras, ellos pueden compararla a precios más baratos porque no pagan regalías por usar los logos de las refinerías que los abastecen. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Costco consigue estos precios manejando las compañías que llevan el negocio de la gasolina en sus almacenes. De acuerdo a The Washington Post, en marzo de 2012 Costco creó las empresas subsidiarias CWC WDC LLC que operan las estaciones de gasolina. “Todo lo que tratamos de hacer es vender las cosas más baratas que nadie más, pero eso requiere de mucho más trabajo”, aseguró en 2014 Jim Sinegal, CEO de Costco a CNBC. Al final del día la idea es incrementar el volúmen de tráfico y ventas de Costco y la gasolina es una de muchas formas con la que lo pueden conseguir. Advertisement EDIT POST

