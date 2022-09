El popular combo de hot dog y soda de $1.50 de Costco: la compañía hace importante anuncio Esto es lo que Costco ha anunciado respecto a este clásico del food court, favorito de los visitantes a la tienda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los alimentos favoritos de los miles de clientes que diariamente visitan las tiendas de Costco en todo el país. Ahora, la compañía ha hecho un importante anuncio respecto a sus ricos hot dogs que se venden por $1.50 y que vienen acompañados de una soda de 12 onzas. La compañía ha anunciado que seguirá ofreciendo el popular combo al mismo precio de $1.50, comprometiéndose a mantenerlo así posiblemente de manera indefinida. Así lo anunció Richard Galanti, CFO de Costco, durante la presentación del último cuatrimestre del año cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado jueves. Al hablar con MarketWatch Galanti explicó que otras áreas de la compañía —como gasolineras y viajes estaban— obteniendo buenos resultados, lo suficientemente positivos como para ayudarlos a "ser más agresivos" en otras partes de sus negocios en la compañía. "O, como usted mencionó, mantener el precio del hot dog y la soda por un poco más de tiempo —posiblemente para siempre", aseguró el ejecutivo. De acuerdo con CNN, tan solo en el 2021 Costco vendió la friolera de 122 millones de combos de hot dog y soda a nivel global. El popular combo de hot dog y soda que se sirve en las cafeterías de Costco no subirá de precio, afirman ejecutivos: Hot Dog Costco Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según MarketWatch si se ajusta el costo real de dicho alimento y bebida a la inflación actual el precio sería de aproximadamente $4.11. Pero siendo uno de los alimentos más populares en Costco, y parte de la experiencia de los clientes que lo visitan, la compañía ha decidido mantenerlo en $1.50. ¡Ahora solo falta ver si dejan la pizza y los churros al mismo precio!

