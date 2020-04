¡Costco da acceso prioritario a los héroes del coronavirus! Un hermoso gesto de este gran almacén y una buena noticia para el personal sanitario: médicos, paramédicos, enfermeros y bomberos, profesionales que en estos días de pandemia se juegan la vida para salvar al mundo. Tenemos los detalles. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En un hermoso gesto hacia los heroicos trabajadores que están literalmente salvando al mundo del coronavirus, el gran almacén Costco decidió hoy dar acceso prioritario al personal sanitario: enfermeros, médicos, paramédicos y bomberos. Estos valientes y entregados profesionales no tendrán que esperar ni hacer fila cuando necesiten ir a hacer su compra. Lo único que tienen que hacer es mostrar la identificación que asegure su profesión y su tarjeta de miembro de Costco para entrar al almacén sin dilación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom A causa de la fiebre en las compras desatada durante la pandemia, la empresa registró un aumento de sus ventas netas en marzo del 11,7%. Para poder hacer frente a la alta demanda de los consumidores, la tienda tuvo que reducir el número de algunos artículos que los compradores pueden llevarse a casa, como papel higiénico, botellas de agua, lejía y algunos productos de alimentación. Image zoom Con casi ochocientos almacenes alrededor del mundo, y sólo en Estados Unidos y Puerto Rico, Costco tuvo que modificar el número de personas autorizados a entrar a la tienda: sólo se puede acceder de dos en dos en los almacenes de Estados Unidos y uno a uno en Puerto Rico. “Hemos tomado medidas para controlar el número de miembros en nuestras bodegas, y les pedimos a miembros y empleados que por favor practiquen la distancia social”. Recientemente, el CEO de la empresa anunció que “incrementamos nuestros protocolos de limpieza, como en las manillas de los carros de compra, los anaqueles, y en bandas y cajas registradoras”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Costco da acceso prioritario a los héroes del coronavirus!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.