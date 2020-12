Close

Las tiendas Costco ¿cuál es su sucursal más visitada del mundo? Hay 782 sucursales de Costco en todo el mundo. Y una se distingue por su popularidad ¿sabes cuál es? La respuesta te sorprenderá. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay 782 sucursales de los almacenes Costco en todo el mundo. Cada año dichas sucursales generan la impactante cifra $182 millones de dólares por tienda, en promedio. Pero como en todo, hay algunas sucursales que son más populares que otras. Uno sospecharía que la más popular y que atrae más visitantes es la sucursal de Shanghai, que abrió en agosto de 2019 y que generó una multitud de visitantes tal que incluso la policía local tuvo que emitir un comunicado invitando al público a la mesura y la cortesía al visitar el almacén. En redes las escenas caóticas de los visitantes prácticamente arrasando con la mercancía hicieron olas. Pero sorprendentemente, esa no es la tienda más popular de Costco. De acuerdo a múltiples fuentes el almacén con más visitantes es el de Iwilei, ubicado en la isla de Oahu, en Hawaii. De acuerdo a Quora 1 de cada 4 residentes en la isla tiene una membresía de Costco. Y dicha sucursal genera aproximadamente $300 millones de dólares en ingresos, contra los $182 millones que genera el resto en promedio. En marzo de 2020, cuando comenzaba la cuarentena por el virus de COVID-19, la emisora local KHON-2 mostraba las larguísimas colas que se formaron a las afueras de la tiene indicando al público que no había necesidad de hacer "compras de pánico". La apertura de Costco en Shanghai, en 2019, fue la locura: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el sitio Statista el primer almacén de Costco abrió en 1976 bajo el nombre de Price Club en San Diego, California. Dicha tienda sigue en operación a la fecha y se le conoce como Costco Warehouse #401. A la fecha existen 546 sucursales de Costco en Estados Unidos y Puerto Rico y 100 tiendas en Canadá. Para comprar en dichas tiendas es preciso tener una membresía anual ya sea individual o comercial.

