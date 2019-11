¿Qué productos puedes comprar en Costco sin tener membresía? ¿No tienes membresía de Costco? ¡No te apures! Hay ciertos productos —sumamente populares— que puedes adquirir sin la famosa tarjetita. Aquí te contamos cuáles son. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Bien es sabido que para tener acceso a los increíbles ahorros de los almacenes de Costco hay que contar con una de sus membresías. Al ser parte de este "club" de compras puedes adquirir sus populares productos, como su famoso pollo rostizado, su gasolina a precios más bajos o su popular marca exclusiva Kirkland. Pero ¿sabías que hay muchos productos de Costco que puedes adquirir sin tener una membresía individual o corporativa? Así es. Para empezar está la cafetería de Costco, que vende los famosos perros calientes gigantes que vienen con una soda y que cuestan $1.50. O los churros dobles de $1.00. O sus batidos de fruta de solo $1.35. La admisión depende del almacén y dónde se ubica la cafetería dentro de la tienda: las que están al aire libre o en anexos son especialmente buenas para quienes no tienen membresía. Embed from Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego sigue la farmacia, que según estudios de la revista Consumer Reports puede llegar a tener precios mejores que otras 200 farmacias reconocidas. De este modo puedes tener acceso a sus increíbles precios para surtir recetas médicas, hacerte un examen de la vista o adquirir productos auditivos. La otra buena noticia es que te puedes poner la vacuna de la gripe (flu shot) también en Costco a mejores precios. Advertisement

