Costco desata la locura con el retorno de este popular alimento a sus cafeterías ¡Te daremos una pista! Es crujiente, calientito y cuando desapareció, sus fans se quedaron muy, pero muy tristes. ¡Aquí te contamos de qué se trata! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los fans y miembros de los almacenes Costco están en alerta, pues uno de los populares alimentos que se solían ofrecer en sus cafeterías está de regreso. Esta delicia calientita y crujiente desapareció de los tableros en dichas tiendas de venta por volumen — que actualmente cuentan con unos 782 locales en Estados Unidos y otros países. ¿Saben de qué alimento estamos hablando? Pues se trata ni más ni menos que del chicken bake. El platillo consiste en palitos hechos con pechuga de pollo, queso parmesano, tocino y aderezo de ensalada tipo césar. Luego son empanados y dorados, y cuestan $2.99. "Son una versión distinta a los antiguos, pero [son] buenos… los encuentro un poquito más salados [y] con una cubierta diferente. Cuando le pregunté a la cajera, me dijo que ahora los traen ya hechos [a las tiendas]", exclamó un férreo admirador de Costco, quien compartió las buenas nuevas en Instagram. Image zoom Xinhua/Wu Xiaoling via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El chicken bake se suma a otras populares ofertas de las cafeterías de Costco, como sus churros, hot dogs y yogur helado. Según FOX News los populares palitos de pollo desaparecieron hace un tiempo y a principios de la pandemia ejecutivos de la empresa confirmaron que el menú de sus cafeterías sería reducido debido al número limitado de compradores que se permitía ingresar a sus almacenes. Richard Galanti, CEO de operaciones financieras de Costco, fue quien hizo el anuncio en mayo pasado para hablar de los planes de reapertura de las cafeterías con una capacidad del 20 por ciento para el tercer cuatrimestre del año. Ahí se informó que las cafeterías abrirían bajo dichas condiciones hacia mediados de junio con "un menú mucho más limitado". Lógicamente la oferta en cada Costco varía y el chicken bake no estará disponible en todas las sucursales por el momento. Pero para quienes lo busquen hay buenas nuevas: está disponible en cajas de 6 piezas en los congeladores o con entrega a domicilio.

