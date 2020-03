Costco, Target y otras cadenas de supermercados aumentan el salario a sus empleados Costco, Target y otras cadenas de supermercados han anunciado que aumentarán el salario a sus empleados por el trabajo que ah realizado para responder a la alta afluencia de compradores que ha generado la crisis del coronavirus. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cadenas como Costco o Target anunciaron un aumento salarial por un determinado período de tiempo a los empleados como respuesta al aumento de demanda en sus locales a causa de la crisis del coronavirus En un comunicado obtenido por TMZ y Business Insider, el CEO de la cadena de almacenes, Craig Jelinek, explicó a los trabajadores el incremento salarial de $2 adicionales por hora, que se empezaran a contar retroactivamente a partir del pasado 2 de marzo y durará hasta el 5 de abril. Image zoom Tim Boyle/Getty Images "En reconocimiento a su arduo trabajo durante este tiempo sin precedentes, todos los empleados de Costco a tiempo completo, a tiempo parcial y a tiempo parcial limitado en Estados Unidos y Puerto Rico recibirán $ 2 adicionales por hora por las horas trabajadas durante cinco semanas”, cita el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al portal de noticias, la nueva compensación se pagará en una sola suma que se entregará a los empleados el 17 de abril. En el caso de Target, el aumento es hasta el 2 de mayo. Medidas similares han adoptado también las cadenas de supermercado de la compañía Albertsons Co, así como Smart & Final, que anunció que aumentará el pago a sus empleados en $ 2.25 por hora, retroactivo al 9 de marzo y que se extenderá hasta el 5 de abril. Image zoom Photo by Justin Sullivan/Getty Images Durante la pandemia del COVID-19, la tienda Costco designó a partir del 24 de marzo un horario especial para los compradores mayores de 60 años en el que se les dará acceso exclusivo al supermercado todos los martes y jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. “La farmacia también estará abierta durante esta hora. Sin embargo, el patio de comidas mantendrá su horario operativo normal", anunció la empresa a través de su cuenta de Facebook durante el fin de semana. "Estas horas se aplican a todos los lugares, excepto los Centros de Negocios, que permanecerán abiertos durante el horario normal". Cabe resaltar que en Costco que está prohibida la devolución de productos comprados al detalle como papel higiénico, toallas de papel, arroz, lysol y agua debido a que son artículos difíciles de conseguir en medio de las altas demandas por el coronavirus, informó Fox Business. Advertisement

