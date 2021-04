Cosmetóloga hispana acusada de contagiar el VIH con sus famosos faciales vampiro La esteticista María Ramos de Ruiz, de 59 años, no contaba con licencia válida para practicar cosmetología en Nuevo México, según las autoridades. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La dueña de un salón de belleza de Nueva México que ofrecía faciales vampiros fue imputada esta semana con una veintena de cargos, entre ellos fraude, evasión fiscal y practicar medicina sin licencia, reportó People. La oficina del procurador general del estado anunció este miércoles que formalizó la denuncia luego de casi dos años de investigaciones, durante los cuales se descubrió que por lo menos dos personas fueron infectadas con VIH, luego de realizarse el famoso "facial vampiro", que consiste en retirar la sangre del cliente y reinsertarla en el área deseada a través de micro agujas. "En agosto del 2018, el departamento de Salud de Nuevo México descubrió que una persona sin factores de riesgo de contraer el VIH fue contagiada con la infección que se transmite a través de la sangre, después de someterse a un 'facial vampiro' en el spa VIP Beauty Salon and Spa", informaron las autoridades a través de un comunicado. "El DOH [departamento de salud], el Departamento de Licencias y Reglamentos de Nuevo México y el director de la Junta de Comisiones, inspeccionó el VIP spa el mes siguiente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIP Spa New Mexico vampire facials Credit: Google Maps A través de su investigación, la agencia descubrió que la imputada, María Ramos de Ruíz, de 59 años, contaba con una licencia de cosmetología que se había vencido en el 2013, por lo que estaba ejerciendo su práctica sin licencia, siempre de acuerdo a People. "Ramos de Ruiz dijo [a los investigadores] que realizaba esculpido corporal de senos y trasero, tratamientos celulíticos y 'faciales vampiro'", según el comunicado. "Los inspectores encontraron 'numerosas violaciones y prácticas inseguras para el control de infecciones', incluyendo agujas abiertas, sangre que era vaciada en el fregadero de la cocina y agujas sin etiquetar al lado de comida en el refrigerador". Además, descubrieron recetas médicas estadounidenses y foráneas, medicinas peligrosas y productos médicos que requieren un pedido especial por parte de un médico con licencia, de acuerdo a la querella. Los inspectores aseguraron que los aparatos que se usaban para extraer la sangre de los clientes y reinyectarla en su piel, no eran debidamente desinfectados. Además, señalaron que la mujer exhibía diplomas y certificados falsos dentro de su salón, alegando que estaba adecuadamente entrenada para realizar procedimientos de botox y los famosos "faciales vampiros". En el 2018, las autoridades ordenaron a Ramos dejar de practicar dichos procedimientos. Pero en febrero del 2019, una segunda persona reveló que había sido contagiada con el VIH, luego de recibir "faciales vampiro" a manos de la supuesta cosmetóloga, según dieron a conocer las autoridades. Ambas clientas dieron positivo a la misma cepa del virus. Las autoridades creen que más de 137 personas recibieron servicios fraudulentos por parte de Ramos.

Share options

Close Login

View image Cosmetóloga hispana acusada de contagiar el VIH con sus famosos faciales vampiro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.