¡Regresan las muestras gratuitas a Costco! La cadena de almacenes de alimentación se prepara para ofrecer de nuevo las populares probaditas de sus productos a sus miembros que había suspendido por la pandemia. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el país camino de recuperar su normalidad tras la pandemia por la COVID-19, la cadena de almacenes de alimentación Costco se prepara para regresar una popular modalidad a sus gigantescos pasillos. La cadena anunció que los muestrarios gratuitos de sus productos regresarán a sus tiendas a partir de junio. Durante una llamada con los inversionistas, el presidente de finanzas de la empresa, Richard Galanti, dio a conocer este nuevo paso dentro del protocolo de salud que continúa implementando la marca alrededor de Estados Unidos, reportó el diario USA Today. El proceso se realizará en etapas, con las primeras 170 tiendas ofreciendo sus productos durante la primera semana de junio, mientras que el resto, alrededor de 550 locales, pondrá en prácticas la modalidad para finales de mes. "Se implementará un aumento en los protocolos de seguridad, incluyendo en todas las muestras que serán preparadas detrás de plexiglás, en cantidades pequeñas para un mejor control de seguridad y se distribuirá a los miembros uno a uno", explicó Galanti durante la llamada, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Costco Samples Además, la cadena abrirá las cafeterías en el interior de sus locales a una capacidad del 50 por ciento. Las mesas se colocarán para seguir con los protocolos de sana distancia y se permitirá un máximo de cuatro personas por mesa. Entre otras cosas, el almacén ya no exigirá a sus miembros vacunados portar un tapabocas, siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que informó que las personas vacunadas ya pueden salir sin mascarillas. Costco, junto a otras cadenas de comida, se vio obligado en marzo del año pasado a tomar las precauciones necesarias para cumplir con las normas gubernamentales de salud por la COVID-19. El programa de muestras gratuitas fue de los primeros en desaparecer.

