Cosas que no sabías del Cinco de mayo Dale una mirada a esta guía de lo que significa y cómo nació la celebración del Cinco de mayo en Estados Unidos. By Andrés Rubiano Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Qué se celebra el Cinco de mayo y cuándo inició esta celebración? Son dos de las preguntas que muchos nos hacemos cada vez que esta fecha se acerca. En Estados Unidos se ha transformado en uno de los días más esperados de la primavera y que además es sinónimo de festejos en los que abundan la comida y las bebidas mexicanas. Pero en realidad, ¿qué significa el Cinco de mayo? Aquí te contamos todos los detalles que debes saber. Image zoom Getty Images ¿Es el Cinco de mayo la fecha de independencia de México? Curiosamente, muchos incautos que no estén familiarizados con el verdadero significado del Cinco de mayo, pueden asumir que en esta fecha se celebra la independencia de México, la cual se festeja el 16 de septiembre. El Cinco de mayo se conmemora la victoria del ejército mexicano sobre el ejército francés durante la Batalla de Puebla, la cual se desarrolló en el año de 1862. Image zoom Getty Images ¿Cuándo comenzó a celebrarse el Cinco de mayo en Estados Unidos? Según lo reportó el New York Times, la celebración del Cinco de mayo vio sus inicios en la década de los 60, época en la que activistas mexico-americanos comenzaron a transformar el festejo de la Batalla de Puebla en un momento de orgullo de la historia latinoamericana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, compañías de cerveza tomaron partido de la creciente popularidad que la conmemoración del Cinco de mayo estaba tomando entre la comunidad latina de Estados Unidos para lanzar campañas publicitarias durante esa época del año. Poco a poco, la celebración del Cinco de mayo fue permeando la cultura estadounidense. Curiosamente, hoy en día es considerado como uno de los días del año en que más se consume cerveza en el país. ¿Celebran los latinos el Cinco de mayo? En general no, los países latinos no festejan el Cinco de mayo y es una celebración que se desarrolla principalmente en Estados Unidos. Las tradiciones del Cinco de mayo han estado rodeadas por algunas controversias, ya que para algunos, corresponde a una fecha creada en Estados Unidos con fines netamente comerciales. De hecho, existe un libro escrito por David Hayes-Bautista, profesor de la prestigiosa Universidad de California (UCLA), llamado “Cinco de Mayo, una fiesta falsa creada por compañías de bebidas”. Image zoom THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images ¡Varios famosos nacieron un 5 de mayo! Grandes estrellas del mundo del entretenimiento como los cantantes Chris Brown, Adele y Rafael nacieron un 5 de mayo. Una de las estrellas más grandes de Hollywood también nació en esta fecha: Henry Cavill. El futbolista mexicano Raúl Jiménez llegó al mundo de igual forma en este día. Se suman al listado Younes Bendjima, modelo y expareja de Kourtney Kardashian; Vanessa Bryant, viuda de la estrella de la NBA Kobe Bryant y el reconocido filósofo Karl Marx. Otros eventos que han pasado un 5 de mayo En 1494, Cristóbal Colón pisó por primera vez la isla de Jamaica y la declaró como tierra española. En 1809, Mary Kies se transformó en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en recibir una patente por un invento. En 1821, el emperador francés Napoleón Bonaparte murió, a sus 51 años, en la isla de Santa Helena, en donde vivía en exilio. En 1961, el astronauta Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en ir al espacio. Cinco de mayo en el 2020 Algunos de los nombres más grandes del entretenimiento latino se unirán, precisamente, en este 5 de mayo para recaudar fondos para ayudar a los millones de inmigrantes que trabajan en granjas de Estados Unidos y que se han visto afectados durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Maná, Los Tigres del Norte, Juanes, Gloria Estefan, Gloria Trevi, Ivy Queen, Jesse & Joy, Elvis Crespo, Farruko, A.B. Quintanilla, Alejandro Fernández Jr., Ana Bárbara, Becky G, Belinda, Carlos Vives, CNCO, Fonseca, Gente de Zona, Luis Fonsi, Maluma, Marc Anthony, Nicky Jam, Steve Aoki, Silvestre Dangond, Wisin y Yandel, son algunos de los nombres que se destacan. El concierto podrá ser visto en vivo a través de plataformas digitales como Facebook, YouTube y Twitter.

