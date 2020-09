Este es el medicamento de bajo costo que sería un rayo de esperanza contra la COVID-19 Estudios confirman que ciertos corticosteroides reducen el riesgo de muerte en los pacientes gravemente enfermos de COVID-19. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de falsas esperanzas en distintos tipos de tratamientos o fármacos que ayudarían a curar la COVID-19 surgen excelentes noticias que constituyen un verdadero rayo de esperanza ante la pandemia. Este miércoles, la American Medical Association, a través de su publicación en línea JAMA Network, dio a conocer que hay estudios que confirman que ciertos corticosteroides reducen el riesgo de muerte en los pacientes gravemente enfermos a causa del coronavirus. Dichas noticias convertirían este tipo de medicamentos, de relativamente bajo costo, en una pieza clave para el tratamiento estándar de quienes padezcan COVID-19. Los resultados emergen de siete estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) que encontraron que los esteroides reducían el riesgo de muerte durante el primer mes de la enfermedad en un tercio de los pacientes analizados y en comparación con otros sujetos que solamente recibieron un placebo o un tratamiento simple en los que requerían de una dosis extra de oxígeno. Según dicha publicación, la hidrocortisona y la dexametasona tienen propiedades antiinflamatorias, antifibróticas y vasoreconstructivas, y han sido utilizadas durante décadas por médicos en su lucha por combatir y aliviar los efectos del síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) y el Middle East Respiratory Syndrome (MERS, por sus siglas en inglés). Ya desde 1967, algunos médicos señalaron que ciertos corticosteroides "aparentemente tienen el valor para tratar a los pacientes [con] posible neumonía viral". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un enorme paso hacia adelante", declaró al respecto el doctor Martin Landray de la prestigiosa Universidad de Oxford, en Inglaterra, quien sin embargo advirtió: "Así como son impresionantes los resultados, esta no es una cura". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

