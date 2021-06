La Corte Suprema falla en contra de inmigrantes con estatus temporal que buscan la residencia permanente El fallo unánime afectaría a más de 400,000 personas protegidas de la deportación gracias al programa del TPS. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Corte Suprema de la Nación acertó este lunes un duro golpe a migrantes que se encuentran dentro del país bajo estatus de protección legal al emitir un fallo unánime que impide que soliciten la residencia permanente. La juez Elena Kagan afirmó por medio de un escrito oficial que la ley federal de migración prohibe a las personas que ingresaron al país de manera ilegal y que se encuentran acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a que busquen la llamada green card o tarjeta verde. Dicha designación es otorgada a las aproximadamente 400,000 personas que han sido admitidos al país bajo condiciones humanitarias al huir de zona de conflicto o afectadas por fenómenos naturales y que incluye a 12 países: El Salvador, Honduras, Haití, Nepal, Siria, Nicaragua, Yemen, Sudán, Somalia, Sudán del Sur, Myanmar y Venezuela. "El programa del TPS le brinda a los nacionales de otros países el estatus de no inmigrantes pero no los admite [como residentes]. El otorgamiento del TPS no hace al ingresado de manera ilegal [el ser] elegible [para obtener una green card]", señálo la magistrada según revela un comunicado publicado este lunes por la agencia Associated Press. Protestantes participan en una marcha celebrada en 2019 en Washington pidiendo la residencia permanente para los acogidos al TPS: TPS Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fallo no afectaría a las personas que ingresaron al país de manera legal y que, por decir, se quedaron en el país después de que venciera su visa, destacó Kagan. Como dichas personas ingresaron de manera legal al país y posteriormente obtuvieron acogida por protección humanitaria, ellos sí pueden pedir las residencia permanente se aseguró. Según cifras dadas a conocer por CNN de los aproximadamente 400,000 protegidos por el TPS, unos 85,000 habrían ajustado su estatus migratorio.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image La Corte Suprema falla en contra de inmigrantes con estatus temporal que buscan la residencia permanente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.