La Corte Suprema de Estados Unidos elimina la protección constitucional del derecho al aborto La decisión de la Corte de anular Roe vs. Wade ha generado fuertes reacciones. Mira lo que opinan estos famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir corte suprema aborto Credit: (OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images) La Corte Suprema ha revertido su fallo en el caso Roe vs. Wade, eliminando la protección constitucional del derecho al aborto, y las reacciones a esta decisión no se han hecho esperar entre políticos y celebridades desde que fue anunciada esta mañana. A partir de ahora, el derecho al aborto no estará en manos del gobierno federal; será cada estado que decidirá qué legislación aplicará en su territorio para las mujeres que opten por interrumpir sus embarazos. Se estima que esta decisión de la Corte —con seis jueces a favor y tres en contra de anular el histórico fallo de 1973— resultará en la implementación de prohibiciones al aborto en la mitad de los estados en la unión americana. Frente a la Corte Suprema, grupos provida han aplaudido la decision y aquellos proelección —que exigen que las mujeres a nivel nacional tengan acceso a abortos legales— han expresado su sentir. En redes, la actriz mexicoamericana Eva Longoria compartió un mensaje del expresidente Barack Obama criticando la decisión de la Corte Suprema. Eva Longoria Credit: Instagram Stories/ Eva Longoria "Un ataque definitivo a la libertad de las mujeres", expresó la actriz y productora que reprodujo en sus Instagram Stories este mensaje que Obama colgó en Twitter: "Hoy, la Corte Suprema no solo revocó casi 50 años de precedente, relegó la más intensa decisión personal que alguien puede tomar a los caprichos de los políticos y los ideólogos, atacando los derechos esenciales de millones de estadounidenses". La cantante Chiquis también hizo eco de un mensaje que compartió la exprimera dama estadounidense Michelle Obama en Instagram. En sus Instagram Stories, Chiquis compartió el mensaje de Michelle, expresando su descontento. "Tengo el corazón roto hoy. Tengo el corazón roto por las personas de este país que acaban de perder el derecho fundamental de hacer decisiones informadas sobre su propio cuerpo", dijo Michelle Obama, lamentando que en tiempos pasados muchas mujeres perdieron la vida al someterse a abortos ilegales. Eva Longoria Credit: (Pascal Le Segretain/amfAR/Getty Images for amfAR) La congresista de raíces puertorriqueñas Alexandria Ocasio-Cortez también expresó su opinión en sus Instagram Stories: "Estamos en un momento muy peligroso en nuestro país... Es especialmente peligroso para LGBQ+ y estadounidenses que son personas de color, particularmente nuestros hermanos trans y nobinario, además de los activistas, inmigrantes, y personas de la clase trabajadora que están en una batalla clasista. Sin olvidarnos de mencionar a las mujeres y a cualquier persona con un utero. Los fallos de hoy y de días recientes están erosionando los derechos civiles de todos". Alexandria Ocasio Cortez Credit: (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) Por su parte, la organización Planned Parenthood Action Fund, envió el siguiente comunicado: "Esta mañana, la Corte Suprema anuló a Roe vs. Wade y casi 50 años de precedentes, eliminando el derecho constitucional al aborto y despojando a las personas del derecho a controlar sus propios cuerpos. Es tan peligroso como inaudito, y abre la puerta para que los estados de todo el país prohíban el aborto". La organización añadió que esta decisión podría dejar al menos a 36 millones de mujeres de edad reproductiva y otras personas que pueden quedar embarazadas sin acceso al aborto. "Las consecuencias de esta devastadora decisión recaerán en gran medida sobre las personas que ya enfrentan las mayores barreras para acceder a la atención médica, debido al legado de racismo y discriminación, incluyendo las comunidades negras, latinas e indígenas, las personas de bajos ingresos, las personas LGBTQ+, inmigrantes, y personas que viven en las zonas rurales", aseguró. aborto corte suprema Credit: (Brandon Bell/Getty Images) A su vez, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui, un fiel practicante de la fe católica, celebró en sus Instagram Stories la decisión de la Corte Suprema. "¡Triunfa la vida! La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha derogado hoy el famoso fallo de Roe vs Wade, devolviendo a la constitución estadounidense su original carácter de defensa de la vida. ¡Una decisión que traerá consecuencia en muchas legislaciones!", expresó. Eduardo Verástegui Credit: (Victor Chavez/Getty Images) Verástegui compartió también la imagen de un sagrado corazón de Jesús con el mensaje: "¡Gracias! ¡Viva la vida!" Eduardo Verástegui Credit: Instagram/ Eduardo Verástegui SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corte Suprema aborto Credit: (OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images) Otros famosos que en el pasado han expresado su posición provida y han hablado en contra del aborto son los cantantes Yuri, Dulce María, Priscila Ángel y Emmanuel.

