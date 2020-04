¡Tremendo! ¡Rajan llantas de enfermeros que luchan contra el coronavirus en Nueva York! ¡Sólo les faltaba eso! Varios enfermeros en plena pandemia del Covid-19 encuentran sus autos con las ruedas vandalizadas al terminar su agotador turno de noche... Tenemos los detalles. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Varios enfermeros en un hospital de Nueva York que acababan de ser alabados por su trabajo en primera línea de batalla contra el temible coronavirus, terminaron su dura jornada laboral en su turno de noche sólo para encontrar al salir que alguien había rajado las llantas de sus autos. Fox News confirmó que policía del estado de Nueva York denunció que las ruedas de 22 autos fueron encontradas con las ruedas ponchadas el viernes por la mañana en el hospital New York-Presbyterian de Hudson Valley en Cortlandt. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Justo antes del incidente, docenas de oficiales de policía y bomberos se habían congregado fuera del hospital la noche del jueves para aplaudir al personal sanitario que, al igual que sus colegas alrededor de todo el estado de Nueva York, están tratando de salvar el mayor número de vidas posibles aún a riesgo de la suya. Image zoom Ertugrul Cingil/Anadolu Agency/Getty Images Los oficiales del hospital aseguraron por su parte al Journal News que pagarán por los gastos ocasionados en los autos del personal sanitario. “Nos quedamos en shock cuando nos enteramos de lo que pasó, especialmente durante estos difíciles momentos en los que nuestros empleados están trabajando de una forma tan valiente y sin descanso”, en pleno azote de esta pandemia del Covid-19 que ha sumido en la tragedia a la ciudad de Nueva York. En referencia a este caso, se llevó a cabo el arresto de Daniel R. Hall de 29 años, con cargos criminales y posesión de drogas. El hombre llevaba una pequeña cantidad de PCP, según aseguró la policía. El sospechoso tendrá que acudir a la corte el 18 de mayo y no se sabe aún si tiene abogado que pueda representarle. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Tremendo! ¡Rajan llantas de enfermeros que luchan contra el coronavirus en Nueva York!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.