Coronavirus: ¡Sismólogos aseguran que ahora tiembla menos! ¡Descubre qué sucede cuando sometes al confinamiento a millones de personas alrededor del mundo! Uno más de los increíbles efectos secundarios de esta pandemia... By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta pandemia está creando cambios sustanciales en el medio ambiente, eso ya está comprobado. Ahora, expertos sismólogos de todo el mundo están notando algo muy peculiar directamente relacionado con este brote de coronavirus. Si tenemos en cuenta que más de tres mil millones de personas alrededor del mundo están aisladas en sus casas participando en esta multitudinaria cuarentena para evitar la propagación del nefasto virus Covid-19, las cifras son verdaderamente increíbles, tanto que hace dos meses nos parecerían datos dignos de ciencia ficción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Así que de alguna forma es entendible que si más del 40 por ciento de la población mundial está paralizada, los expertos en el movimiento del planeta hayan sentido una gran caída del ruido sísmico, curiosamente, algo que sólo sienten una vez al año: alrededor del día de Navidad, asegura el sismólogo Thomas Lecocq desde Bruselas. Image zoom Según Lecocq, esto indica que las personas están verdaderamente acatando las órdenes de los gobiernos de minimizar la actividad fuera de sus casas. Las vibraciones en la corteza de la tierra, según asegura Nature, sienten la reducción del transporte humano, entre otras actividades: los vehículos en movimiento, la maquinaria industrial, algo que al frenarse ahora este súbito silencio permite a los expertos escuchar otras vibraciones alrededor del mundo, incluidas las olas oceánicas. Image zoom Raphael De Plaen, investigador posdoctoral en la Universidad Autónoma de México, aseguró a CNN que podría usarse en el futuro para ver dónde fallan las medidas de contención: “para que los que toman decisiones puedan decir: OK, no estamos haciendo las cosas bien. Necesitamos trabajar en eso y asegurarnos que las personas lo respeten porque es algo que nos interesa a todos”. Advertisement

