Coronavirus: ¡Se dispara el número de mujeres que quieren dar a luz en casa! Después de que el brote de coronavirus forzara a los hospitales a que las mujeres que van a dar a luz tengan que hacerlo sin la compañía de sus esposos o familias en la sala de parto, ¡hubo un incremento de un 85% en llamadas a matronas o dulas! By Nuria Domenech

Después de que el brote de coronavirus forzara a los hospitales a que las mujeres que van a dar a luz tuvieran que estar solas sin la compañía de sus esposos o familias en la sala de parto, ¡hubo un incremento de un 85% en llamadas a matronas o dulas de mujeres interesadas en tener a sus bebés en su propio hogar! Image zoom Según declaró una de las dulas al New York Post, "esta semana hemos tenido más peticiones en un día que en todo un año", confesó Kimm Sun del Heart Science Midwifery en Brooklyn. "La razón de más peso entre las que lo solicitan es porque ellas no quieren dar a luz solas, sin que estén sus parejas o familias presentes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La semana pasada Cuomo, gobernador de Nueva York, prohibió la entrada de visitas a los hospitales de maternidad y las habitaciones de postparto, incluidos maridos, parejas o familiares de las mamás, en otra de las drásticas medidas que se están tomando para evitar la propagación del Covid-19. Este fin de semana la prohibición fue cancelada, pero continúa vigente en Mount Sina Health System, que cuenta con ocho hospitales entre la ciudad de Nueva York y Long Island, así como en New York-Presbyterian, con 13 centros en total. Image zoom "La gente está preocupada ante esta situación", le dijo al medio anteriormente mencionado Evelyn Álvarez, una dula del Bronx. "Ellas no quieren estar solas en el parto y por eso hay tanto interés en otras formas alternativas de dar a luz". Las mamás se enfrentan a una realidad desoladora, ya que sólo hay 25 matronas certificadas para ayudar con partos en casa en toda la ciudad y muchas peticiones de las parejas están siendo denegadas. Image zoom "¡Me preocupa todo lo que esto significa para los bebés al nacer de unas mamás con tanto estrés!" añadió Kim Summ. "No quisiera tener que decir no a nadie, pero estamos viviendo una situación sin precedentes. Nunca hemos tenido que lidiar con nada parecido." Muchas matronas y dulas también están preocupadas por su seguridad, ya que no tienen el equipo necesario para protegerse del virus porque la pandemia arrasó con todos los que había disponibles.

