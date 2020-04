Se busca joven por propagar intencionadamente el coronavirus La joven de dieciocho años se llama Lorain Maradiaga y está en búsqueda y captura por las autoridades de Texas por cometer acto terrorista. Tenemos los detalles. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Departamento de Policía de Carrollton, en Texas, se encuentra a la búsqueda y captura de esta mujer que afirma haber dado positivo de coronavirus y dice estar propagándolo a propósito. La joven de dieciocho años se llama Lorain Maradiaga. Según la página de Facebook del mencionado departamento de policía, será denunciada a las autoridades competentes por estar llevando a cabo una amenaza terrorista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Lorain Maradiaga. Cortesía del Departamento de Policía de Carrollton, Texas. Departamento de Policía de Carrollton, TX Efectivamente, las personas que propagan intencionadamente el peligroso virus mortal pueden ser culpables de un acto terrorista por el hecho de exponer a otros al brote del coronavirus, avisó recientemente el Departamento de Justicia en un memo al estar considerado dentro de la definición de agente biológico. El fiscal general Jeffry Rosen dijo que “las amenazas o intentos de usar el Covid-19 como una arma contra los americanos no será tolerado”. Image zoom Si bien la policía no sabe aún a ciencia cierta si Lorain Maradiaga es verdaderamente una amenaza pública o no en medio del virulento brote de Covid-19 , lo que sí afirman es que están tomando muy en serio los posts que la joven está publicando en sus redes. Los oficiales piden a la población que si alguien sabe dónde se encuentra o dónde puede estar, llamen al 972-466-3333 o envíen un email a CrimeTips@CityofCarrollton.com En el estado de Texas se han reportado ya más de 7.000 casos de enfermos de coronavirus y unas 140 muertes hasta el momento. Solo ayer lunes los nuevos casos reportados fueron 464, un aumento de un siete por ciento desde el domingo. Seis nuevos condados dieron con casos positivos y más de la mitad de los 254 condados del estado han reportado un caso al menos. Advertisement

Close Share options

Close View image Se busca joven por propagar intencionadamente el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.