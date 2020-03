¿Qué hacer si tu trabajo se ve afectado por el coronavirus? La pandemia del coronavirus está afectando la economía mundial a todos los niveles. Mira qué debes hacer si tu trabajo se ve afectado a causa de este mal. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mal del coronavirus ha sido declarado ya como una pandemia, es decir que esta enfermedad se está propagando en múltiples países y territorios con contagio a nivel local y cuantioso. El anuncio oficial realizado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) ha vuelto a sumir a los mercados en números rojos. A nivel individual la epidemia está afectando a gran parte de la población, tanto empleados en nómina como personas que trabajan por su cuenta. Muchos se pregunta qué ocurrirá en caso de que el coronavirus afecte su trabajo o incluso, lleguen a perderlo. Por principio de cuentas, este miércoles a las 9:00 p.m./hora del Este, el presidente Donald Trump se dirigirá a la nación para explicar los pasos que su administración planea tomar para proteger la economía del país. El mandatario ha propuesto que medidas "dramáticas" para ayudar a los trabajadores del país, entre ellas un recorte a los impuestos salariales de aquí a fin de año, así como incentivos para aliviar las pérdidas de los trabajadores por hora para que no pierdan sus ganancias. A nivel nacional empresas que emplean a miles, como Amazon, Walmart, Target, McDonald's, Uber y otros están intentando mantener las cosas bajo control, aunque mucho empleados se preocupan porque en algunos casos las horas que no laboran no se les pagan. Ante el temor de perder ingresos, este martes 10 múltiples empresas anunciaron que reconsiderarán sus políticas para proteger a sus empleados a medida que avanza la epidemia. Walmart, la empresa privada que más empleos genera en la nación -con 1.5 millones de trabajadores- anunció que aquellos trabajadores que sean puestos en cuarentena o diagnosticados con el virus recibirán hasta dos semanas de su sueldo y que dichas ausencias "no contarán como contras su asistencia" al trabajo, según indica The New York Times. Aquellos empleados que resulten infectados y que necesiten de más tiempo para recuperarse serán compensados hasta por 26 semanas, se dijo. Anuncio de Darden Restaurants, empresa dueña de Olive Garden y Longhorn Steakhouses, entre otros, informando que los empleados por hora recibirán el beneficio de paga por baja médica hasta por 30 días: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Uber anunció que aquellos conductores que resulten diagnosticados con Covid-19 (como se ha designado científicamente el virus) "recibirán asistencia financiera por hasta 14 días mientras se congela su cuenta". Por su parte, la empresa Lyft, competidora de Uber, anunció que "proverá fondos" para los choferes que resulten afectados o puestos en cuarentena. "Cada vez que hay eventos extremos o desastres naturales nosotros monitoreamos muy cercanamente lo que ocurre en nuestras comunidades", aseguró una portavoz de Walmart a Business Insider. "Ajustamos nuestras operaciones y políticas, como por ejemplo ignorar las ausencias [laborales] según resulte apropiado -el caso del coronavirus no es distinto". "Estamos colocando a nuestro personal en equipos que trabajen en servicios por pedido, como órdenes móviles y para llevar", asegura por su parte Brian Cornell, CEO de Target, por medio de un comunicado oficial. "Desde luego que estamos dándole a nuestro personal una guía actualizada de lo que ocurre e informándole sobre cómo mantenerse a salvo y a sus familias". Dicha opción está ayudando a recuperar a empleados las horas que puedan perder trabajando en nuevos equipos que necesitan más apoyo. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Qué hacer si tu trabajo se ve afectado por el coronavirus?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.