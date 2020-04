Coronavirus: Esta es la razón por la que debes tapar el WC antes de tirar de la cadena Científicos en China están sonando las alarmas por lo que han descubierto en quienes han sufrido el contagio de COVID-19. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Científicos en China están sonando las alarmas por lo que han descubierto en quienes han sufrido el contagio de COVID-19. Estudios revelan que el virus se aloja en las heces fecales de quienes contraen COVID-19 y que éstos se quedan en su tracto digestivo. Considerando que el virus puede producir malestares estomacales entre algunos de sus muchos síntomas, no resultaría raro que la diarrea ayudara a propagar el virus. Dichas sospechas se despertaron hace tiempo en Hong Kong cuando la hoy pandemia saltó las fronteras de China y empezó a enfermar a residentes de edificios que aparentemente no habrían tenido contacto, levantando sospechas de que habrían sido los deshechos humanos a través de las tuberías abiertas los responsables de la propagación de COVID-19 en ciertos casos. Un estudio realizado en 73 pacientes hospitalizados en China descubrió que el virus era detectable en las heces fecales, indicando que el cuerpo se libera del virus a través del excremento. Por dicha razón Qingyan Chen, un ingeniero afiliado a la prestigiada Purdue University, en Indiana, asegura que para evitar el contagio es sumamente necesario tapar el WC después de su uso y ante de tirar de la cadena, según explicó a la revista Forbes. Las medidas para prevenir el contagio deben ser cuidadosas a todos niveles: Las mascarillas y guantes, al parecer, no bastan: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El motivo es que la fuerza del agua despide una 'pluma' invisible de heces fecales y orín que se propaga por el aire y cuyas gotículas quedan suspendidas en el ambiente por un tiempo, según explica Chen, quien desde hace un tiempo ha realizado estudios sobre la propagación de virus por medio de sistemas de ventilación. Dicho fenómeno se acentúa aún más si el sanitario tiene un sistema de presión por aire y si el baño donde se encuentra tiene un secador de manos eléctrico, aparato que según estudios realizados durante años, también propaga las heces fecales en el ambiente. Según Chen si cerramos la tapa del toilet evitaremos que 80% de la materia fecal que se propaga en el ambiente sea eliminada. Bueno, por algo se empieza. Advertisement

