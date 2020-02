¿La cerveza Corona se ha visto afectada por el Coronavirus? Las ventas de la cerveza Corona se han visto afectadas por el coronavirus, según reportes. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Las ventas de la cerveza Corona podrían estarse viendo afectadas por el pánico generado por el Coronavirus? Recientes encuestas muestran que la marca ha sufrido un impacto negativo. Según reporta CNN, 5W Public Relations reveló que el 38% de los consumidores estadounidenses no compraría Corona “bajo ninguna circunstancia” después de la propagación del virus. Otro 14% afirmó que no pediría la cerveza Corona en público. 737 bebedores de cerveza en Estados Unidos participaron en esta encuesta. Otro estudio similar realizado por YouGov reveló que el deseo de los consumidores de comprar la cerveza Corona está en su momento más bajo en dos años. También se han disparado las búsquedas en Internet de “corona virus beer” (o virus de la cerveza Corona) y hay varios memes circulando por Internet vinculando humorísticamente a la bebida con esta temida enfermedad. Image zoom La cerveza mexicana goza de gran popularidad alrededor del mundo y es difícil creer que la sola asociación de su nombre con el virus genere miedo en los consumidores. La empresa Constellation Brands, que hace algunas variaciones de esta cerveza, expresó en un comunicado que sus consumidores saben que no existe ningún vínculo entre la bebida y el virus. “Las ventas de Corona siguen siendo muy fuertes y apreciamos el continuo apoyo de nuestros fanáticos”, dijo a CNN Business la portavoz de Constellation Brands, Stephanie McGuane. “Nuestra publicidad con Corona es consistente con la campaña que hemos estado ejecutando durante los últimos 30 años y se basa en un fuerte sentimiento del consumidor” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN México recién reportó su primer caso de coronavirus. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez confirmó que un hombre de 35 años en la Ciudad de México —que recién viajó a Italia— fue infectado. También reveló que el hombre presenta síntomas de un catarro y que su caso es de bajo riesgo al tratarse de alguien joven y de buena salud. Este ciudadano mexicano se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), agregó López-Gatell Ramírez, al igual que varios familiares de él que están siendo observados. Advertisement

