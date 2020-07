Paciente de 30 años muere tras contraer coronavirus en una 'fiesta de Covid' Un joven de 30 años falleció en Texas tras contraer coronavirus en una 'fiesta de Covid'. Antes de morir, le confesó a su enfermera "Creo que cometí un error". Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Creo que cometí un error", confesó un paciente de 30 años a su enfermera antes de morir. El joven asistió a una 'fiesta de Covid' en Texas donde contrajo coronavirus. El joven, oriundo de San Antonio, fue a una de las populares 'fiestas de Covid' que organizó un amigo que había dado positivo al virus. Él pensó que la enfermedad era "una farsa" y terminó muriendo por complicaciones de salud derivadas del virus. La doctora Jane Appleby, supervisora del departamento de medicina de Methodist Healthcare, dijo al canal local NEWS4 que una "fiesta de Covid es una reunión organizada por alguien que da positivo al virus del COVID y la idea es ver si el virus es real y si alguien más se contagia". Desafortunadamente, en el caso de este paciente le costó su vida. "Antes de el paciente morir, miró a su enfermera y le dijo: 'Creo que cometí un error. Pensé que era una farsa, pero no lo es'", contó Appleby, quien compartió esta historia para ayudar a crear conciencia sobre el peligroso virus. Image zoom Getty Images "No discrimina y ninguno de nosotros es invencible", añadió. "Este virus es muy serio y se puede propagar fácilmente". Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Texas es uno de los estados que ha tenido un aumento en el número de personas contagiadas con el coronavirus. El estado reportó el jueves 10,909 nuevos casos, según The New York Times. Appleby cuenta que ha visto muchos más pacientes de coronavirus en el hospital en las últimas semanas y le ruega a los jóvenes que se pongan sus máscaras, obedezcan las normas de distanciamiento social y se tomen en serio la amenaza del coronavirus. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Paciente de 30 años muere tras contraer coronavirus en una 'fiesta de Covid'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.