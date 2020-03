Muere un enfermero en un hospital en que usaron bolsas de basuras como batas Ante la aparente falta de equipos, el personal médico de un hospital de Nueva York asegura que ha tenido que improvisar para poder atender a la alta demanda de atención por la pandemia. Uno de sus compañeros acaba de fallecer. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La falta de equipos para brindar atención a los pacientes ha llevado al personal médico a improvisar y usar en algunos casos bolsas de basura como protección. Uno de los enfermeros de un hospital de Nueva York murió el martes luego de contraer coronavirus. En la foto que circuló por las redes sociales como pan caliente, tres enfermeras están en los pasillos del Hospital Mount Sinai utilizando bolsas de basura de plástico negro confeccionadas con un atuendo protector improvisado por la falta de equipos. Image zoom Kious Kelly, de 48 años, era asistente de enfermería en el mencionado centro médico en la ciudad de Nueva York y estuvo infectado con el COVID-19 por aproximadamente dos semanas luego de haber estado en cuidados intensivos, informó el New York Post. Si bien se desconocen las circunstancias particulares de cómo Kelly se contagió, compañeros suyos de trabajo vincularon el fallecimiento a la escasez de material de que adolece el hospital, agregó el diario. "Kious no se lo merecía", dijo uno de los trabajadores de forma anónima al Post. "Se debe pedir responsabilidades al hospital. El hospital lo mató". Esas fuentes señalaron que se quedaron sin los trajes protectores necesarios para impedir contagios y tuvieron que recurrir a las bolsas de basura. Un portavoz del hospital negó que hubiera carencia de equipos, agregó el Post. Image zoom Mount Sinai Health Network SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marya Sherron, hermana pequeña de Kelly, confirmó que si bien su hermano tenía asma, era un hombre sano. Dijo que él le había informado que tenía el coronavirus 10 días antes de morir y que los médicos de cuidados intensivos pensaron que iba a evolucionar de manera positiva, de acuerdo al Post. "Estamos profundamente tristes por la muerte de un miembro querido de nuestro personal de enfermería", dijo Renatt Brodsky, un representante del Sistema de Salud Mount Sinai, según Business Insider. Mount Sinai dijo en Twitter que ante las difíciles condiciones de salud y la crisis que agota los recursos de los hospitales en Nueva York, están haciendo “todo lo humanamente posible” para proteger al personal y los pacientes. En Estados Unidos, el número de casos de contagio de COVID-19 llega a 79,698, de los cuales 37,258 se registran en la ciudad de Nueva York, el epicentro del brote en el país. Advertisement

Close Share options

Close View image Muere un enfermero en un hospital en que usaron bolsas de basuras como batas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.