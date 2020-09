Más de medio millón de niños han dado positivo al coronavirus en Estados Unidos Si bien se ha reportado que las personas mayores de edad tienden a ser las más vulnerables al coronavirus, más de medio millón de niños en Estados Unidos han dado positivo al virus. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde el principio de la pandemia, más de medio millón de niños han dado positivo al coronavirus en Estados Unidos, reportó la Academia Estadounidense de Pediatría. El reporte fue publicado en conjunto con la Asociación de hospitales infantiles. Desde el 3 de septiembre se han reportado 513,415 casos de niños infectados con el coronavirus en Estados Unidos. En las últimas dos semanas, se han reportado 70,630 nuevos casos de menores afectados, un aumento del 16 por ciento. Los seis estados más afectados han sido Indiana, Kentucky, Missouri, Montana, Dakota del norte y Dakota del sur. Durante este tiempo, al menos 103 niños fallecieron a causa del coronavirus. Image zoom Getty Images “Estas cifras son un recordatorio escalofriante de que tenemos que tomar este virus en serio", dijo la doctora Sally Goza, la presidenta de la Asociación Estadounidense de Pediatría. Goza enfatizó que el virus está impactando gravemente a las minorías. "Un número desproporcionado de casos han sido reportados entre los niños negros e hispanos y en lugares donde hay un alto nivel de pobreza", añadió. Image zoom Getty Images El 9.8 por ciento de todos los casos de coronavirus en Estados Unidos actualmente son niños. Si bien los niños tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente del virus y pueden ser asintomáticos, según los expertos pueden contagiar fácilmente a las personas mayores. El aumento se reportó después del regreso a clases de los niños en Estados Unidos, ya sea de manera presencial en escuelas que han reabierto o de manera virtual desde casa. El pediatra Sean O'Leary dice que el aumento en los casos de los niños comenzó en el verano y podría continuar durante el otoño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images O'Leary recomienda que toda la familia, tanto niños como adultos, se vacunen contra la influenza, además de respetar las reglas de distanciamiento social, evitar las concentraciones de gente, usar mascarillas de protección y lavarse las manos frecuentemente. Según The New York Times, más de 6,354,600 estadounidenses han dado positivo al coronavirus y al menos 189,961 han fallecido a causa de esta enfermedad. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

