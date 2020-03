Medicina japonesa podría ser cura contra el coronavirus Pruebas clínicas realizadas en China demostraron que la droga Favipiravir podría combatir el COVID-19. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mientras las muertes por el contagio de coronavirus siguen acumulándose en todo el mundo, científicos se apresuran a buscar una cura o incluso una vacuna para contrarrestar los efectos de COVID-19, el virus que surgió por primera vez a mediados de diciembre en la provincia de Hubei, en China y que ha desatado una implacable pandemia. El presidente Donald Trump ha expresado sus esperanzas de que se consiga dicha vacuna en meses. Científicos en Alemania también trabajan a todo vapor para sintetizar una sustancia que consiga inocular a la población. Pero es el China, el país donde brotó el contagio, que estudios clínicos apuntan hacia un medicamento que podría ser una esperanza de salvación para muchos. Se trata de favipiravir, un medicamento creado en Japón para tratar la gripe y que en pruebas clínicas realizadas en el gigante asiático han demostrado tener efectividad para combatir al COVID-19. Según The Guardian, uno de los diarios que primero comenzaron a reportar la crisis , autoridades médicas chinas probaron el medicamento en 340 pacientes y descubrieron que éste reduce el tiempo de recuperación de quienes resultan contagiados y que además mejor las condiciones de sus pulmones, que son los órganos que más resultan dañados por esta enfermedad respiratoria. Las pruebas ocurrieron en las provincias de ciudades de Wuhan -epicentro de la pandemia- y Shenzhen. Quienes recibieron dosis controladas de la droga mostraron mejoría en un promedio de cuatro días, comparado con los aproximadamente once días que el paciente promedio -y considerado saludable, sin enfermedades crónicas- tarda en recuperar la salud. "Hay un alto grado de seguridad y es claramente efectivo en el tratamiento [del coronavirus]", exclamó Zhang Xinmin, un portavoz del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la cadena japonesa NHK. La medicina se vende en Japón bajo el nombre comercial de Avigan y fue desarrollada en 2014 por Fujifilm Toyama Chemical. Según los científicos las condiciones de los pulmones mejoraron un 62 por ciento en comparación de los pacientes que no recibieron el tratamiento, según indica Nikkei, un medio local nipón. Lógicamente son pruebas preliminares y faltará hacer muchos más estudios. Por el momento se insta a la población a seguir las instrucciones de sus autoridades federales y locales para evitar el contagio. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

