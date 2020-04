Pareja de ancianos muere con horas de diferencia por el coronavirus Una pareja de ancianos murió el mismo día tras contraer el coronavirus. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una pareja de ancianos murió el mismo días por el coronavirus. Feliks Ogorodnik y su esposa Luiza murieron el sábado en el hospital Glenbrook en Glenview, Illinois. La amorosa pareja murió a solo horas de diferencia por el COVID-19. El sábado, Feliks, de 88 años, murió después de las 5 p.m. y unas cuatro horas después, su esposa Luiza, de 84, pasó a mejor vida en el mismo centro médico, reporta Chicago Sun Times. La pareja —que tenía otras condiciones medicas preexistentes— murió de neumonía tras contagiarse de este virus. La familia asegura a Chicago Tribune que no saben cómo los ancianos fueron infectados con el Covid-19. "Eran una pareja hermosa", dijo su yerno Ed Greenwald al diario. "Eran unos abuelos amorosos y maravillosos, eran una parte integral de nuestra familia". La pareja deja atrás a sus dos hijas — Irina Greenwald y Janina Schnaper— y a cuatro nietos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom CHICAGOJEWISHFUNERAL.COM Ambos emigraron de Ucrania a Estados Unidos hace más de 20 años y según su obituario, se sentían agradecidos de haber cumplido su sueño americano y ser ciudadanos estadounidenses. Feliks era un manager de surtido para una compañía de construcción mientras que su esposa Luiza era doctora. "Amaba a las personas y siempre buscaban la manera de ayudar a las personas a su alrededor", añade su obituario. Para Feliks "la familia lo era todo", aseguran sus seres queridos sobre el abuelo, que era un gran jardinero. La familia describe a Luiza como "una mujer llena de energía, de optimismo y de vida" a la que le apasionaban los libros y el teatro. "Sus familiares y amigos alrededor del mundo los extrañaran inmensamente", concluye el obituario. Que en paz descansen. Advertisement

