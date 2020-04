Así es el calvario de los latinos en Nueva York, la comunidad más afectada por el coronavirus La comunidad latina es la que más está sufriendo el virulento brote en pérdidas humanas del Covid-19: un 34 por ciento de los muertos en la gran manzana son hispanos y sus historias personales nos llenan los ojos de lágrimas. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las noticias que nos llegan de la ciudad de Nueva York durante el brutal azote de coronavirus nos parten el corazón. Y ahora NBC News asegura que la comunidad latina es la que más está sufriendo el virulento brote en pérdidas humanas: un 34 por ciento de los muertos en la gran manzana son latinos. Mientras que los latinos conforman un 29% de la población, éstas son las escalofriantes cifras de los fallecidos con respecto a su origen étnico: si la media de muertos de raza blanca es de 10 personas de cada cien mil, ¡los hispanos alcanzan hasta 22 fallecidos! Más del doble… Y si las cifras pueden sonar frías, son las personas y las historias detrás de los números las que nos llenan los ojos de lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El mismo medio entrevistó a Ricardo Román, quien despertó el miércoles pidiéndole a Dios la fuerza necesaria para a ver a su papá por última vez… Esa misma tarde acudió a su funeral. Ramón Román tenía cincuenta y dos años cuando falleció por complicaciones derivadas del coronavirus en un hospital de Brooklyn. El papá de Ricardo trabajó durante diez años como auxiliar de policía en el departamento de la ciudad de Nueva York. Dejó atrás a su viuda, Yngris Pagán, cuatro hijos y dos nietos. “Está siendo muy difícil desde que nos enteramos de la noticia”, dijo Ricardo, también policía, en una entrevista a NBC News. “Yo comencé a llorar, mis hijos también por su abuelo. Después de eso, tuve que encontrar la fuerza y la valentía necesarias para comunicárselo a mi mamá”. Image zoom Ciro Gutiérrez Ramón vio a su padre por última vez el 14 de marzo, hace apenas tres semanas. Su papá estaba feliz, deseando abrazar a su tercer nieto en camino, orgulloso de que su hijo hubiera sido ascendido a sargento y planeando sus vacaciones para el mes de agosto. “Esa fue la última vez que me dio un beso y un abrazo. Sus últimas palabras fueron: Ay, Dios mío, cuánto te quiero. Sólo quiero que lo sepas…”, recordó emocionado. Esta es solo una historia detrás de las (aproximadamente) seis mil muertes que han convertido Nueva York en un verdadero calvario durante esta Semana Santa del año 2020, una fecha que pasará a la historia por la pandemia que hasta ahora se ha cobrado ya más de cien mil muertos alrededor del mundo. Advertisement

