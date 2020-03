Coronavirus: Hong Kong advierte ¡no besen a sus perros! Alarma ante el posible abandono de mascotas en China: Hong Kong avisa del primer perro infectado por su dueña que dio positivo del coronavirus. ¿Cuál es la situación real y cómo afecta a nuestras mascotas en los Estados Unidos? Hablamos con el experto. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy los medios se hicieron eco de una noticia que dio la vuelta al mundo: Hong Kong avisó que se había confirmado la primera mascota que había contraído el coronavirus. El perro de raza pomerania, pertenece a una paciente de sesenta años y continuará en cuarentena hasta que quede libre de sospechas y ambos, dueña y mascota, se encuentren libres del virus. Image zoom Todas las fuentes de salud confiables alrededor del mundo estuvieron de acuerdo en que el animal nunca mostró síntomas de padecer el COVID-19. El gobierno de Hong Kong pidió a las personas cuyas mascotas hayan estado en contacto con posibles infectados, que por favor los entreguen a las instalaciones gubernamentales para que los pongan bajo cuarentena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom No hay pruebas de que los perros puedan caer enfermos por causa del virus ni de que estos a su vez puedan contagiarlo, por eso el gobierno chino pidió que, por favor, “no abandonen a sus animales bajo ninguna circunstancia”. Image zoom Hablamos con la doctora Suzanne Donovan, catedrática de UCLA y experta en enfermedades infecciosas y zoonóticas, para preguntarle si debemos estar preocupados por nuestras mascotas durante el brote que ahora mismo se expande en los Estados Unidos. Image zoom “Lo importante de momento es que la gente comprenda que fue su dueña la que infectó al perro y no lo contrario” y que aunque el origen de los múltiples brotes de coronavirus nacieron en animales, provienen de los camellos, los murciélagos y los pangolinis. “Puedes besar a tu perro, pero si eres portador del coronavirus es posible que puedas infectar a tu perro al igual que al resto de tu familia”. Advertisement

