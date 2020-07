Niña de 9 años es la más joven en morir de coronavirus en Florida Muere una niña de 9 años en Florida tras contraer coronavirus. Es la quinta menor de edad que muere en este estado por esta enfermedad y la más jóven. Los detalles. Lena Hansen y Ernesto Sánchez Por Lena Hansen and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de 9 años murió tras contraer coronavirus en Florida, reportó The Miami Herald. La menor vivía en el condado de Putnam y es la más joven en el estado en morir de esta condición. Otros cuatro niños también han fallecidos por complicaciones de salud derivadas del COVID-19, según un reporte oficial. El miércoles, el Departamento de Salud de la Florida reportó 139 muertes en el estado por el virus y la niña de 9 años —cuya identidad no ha sido revelada— es una de ellas. Su caso no estuvo relacionado a un viaje y ella es la primera niña en el norte del estado —donde se han reportado menos casos— en morir de esta enfermedad. No se ha revelado si la pequeña tenía algún problema de salud preexistente. Image zoom Getty Images Hasta el miércoles, se habían reportado 28,087 casos de niños que habían dado positivo al coronavirus en Florida. De estos, 282 han sido hospitalizados y cinco han fallecido. Los otros cuatro menores de edad que han fallecido en Florida son un adolescente de 17 años en el condado de Pasco, una adolescente de 16 años en el condado de Lee, un niño de 11 años en Miami Jade y una niña de 11 años en el condado de Broward. El Departamento de Salud ha reportado un total de 379, 619 casos de coronavirus en Florida hasta ahora, y un total de 5,345 muertes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Inicialmente, los expertos en la salud informaron que los niños no tenían un alto riesgo de contagiarse con este virus, pero los investigadores han enfatizado que los niños pueden trasmitir el virus y los menores que tengan condiciones médicas preexistentes son más susceptibles a presentar síntomas graves. Los niños que contraen coronavirus también pueden desarrollar el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico (o MIS-C). Según un reporte pediátrico de la Florida del 17 de julio, hay 14 años que han padecido síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico en el estado hasta la fecha. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

