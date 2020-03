Registran marca de cerveza con el nombre coronavirus en México La cerveza es de estilo artesanal y realizada por productores locales. Tiene notas de chocolate, melaza y extracto de café. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La imaginación de los mexicanos no tiene límites. Luego de la reciente creación del pan conchavirus —que tiene forma del nuevo coronavirus— ahora un empresario mexicano ha registrado una cerveza en ese país con el nombre de la pandemia. Se trata de Isaac Palafox, quien fue al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial el 9 de marzo para completar el papeleo luego de que se le ocurriera la idea durante una caminata en un mercado de antigüedades en diciembre, según reporta el diario El Universal. Palafox es propietario de la cadena de cafeterías The Coffee Legacy donde se fabrica y vende una cerveza artesanal estilo inglés de sabor extra amargo que no tenía nombre, hasta ahora. “El café que se utiliza para crear la cerveza es de especialidad y Taza de Excelencia [una competencia de prestigio internacional]. Es tostado con tostadores artesanales híbridos alemanes que datan del año 1900”, explicó al diario mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicha entrevista, Palafox dijo que desconocía si la cerveza coronavirus tendrá éxito, pero su prioridad es proteger la idea y la calidad de la misma, así como apoyar a los productores locales. Por su lado, el pan conchavirus —que se caracteriza por tener una forma parecida al virus COVID-19— fue creado para concientizar a la población sobre la nueva enfermedad que azota al mundo. México no es el único país donde se han iniciado trámites para registrar productos de consumo relacionados al coronavirus; de acuerdo a reportes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) existen solicitudes para nombres como “Vencí al coronavirus” y “Yo sobreviví al COVID-19”. Advertisement

