Las formas​ de mantenerse en contacto con los seres queridos durante la cuarentena By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mantente conectado Image zoom Getty Images El hecho de que todos estén en cuarentena debido al coronavirus no significa que no pueda mantenerse conectado con sus seres queridos. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Viendo juntos Image zoom Cortesía Netflix Netflix ahora ofrece la opción de ver sus programas o películas en grupo. 2 de 10 Applications Ver Todo Video chat Image zoom Getty Images Hay muchas aplicaciones como Whatsapp y Skype que te permiten chatear por video con tu familia o amigos. Si tiene un producto Apple, tiene la opción de FaceTime hasta 32 personas a la vez para que toda la familia pueda estar virtualmente unida. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Cocinando juntos Image zoom Getty Images Si quieres aprender una receta de un ser querido, puedes hacerlo virtualmente e incluso tener una cena virtual. 4 de 10 Applications Ver Todo Día de spa Image zoom Getty Images Puedes hacer una máscara facial con cualquier cosa y tu familia y amigos pueden unirse virtualmente para un día relajante. 5 de 10 Applications Ver Todo Una hora feliz Image zoom Getty Images Estamos acostumbrados a compartir una cerveza o un vino con amigos, pero dadas las circunstancias, sería mejor hacerlo también de manera virtual. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement A bailar Image zoom Getty Images Con aplicaciones como TikTok puedes aprender un nuevo baile con tu familia e incluso competir con aquellos que no están contigo para ver quién lo hace mejor. 7 de 10 Applications Ver Todo Tiempo de karaoke Image zoom Getty Images Y si no quieres bailar, también puedes cantar. 8 de 10 Applications Ver Todo Mantenerse en forma juntos Image zoom Getty Images Infuencers y empresas que ofrencen clases de ejercicio están dando sesiones virtuales gratuitas que puedes hacer con tus seres queridos. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Videojuegos También pueden jugar juegos juntos sin salir de su casa. Image zoom Cate Gillon/Getty Images Algunos jugadores de fútbol, por ejemplo, como no pueden competir debido al coronavirus han disputado partidos digitales con sus rivales. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Las formas​ de mantenerse en contacto con los seres queridos durante la cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.