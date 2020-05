Este es el otro órgano que resulta afectado en muchos pacientes de COVID-19 Un tercio de los pacientes atendidos en Nueva York presenta daño severo en dicho órgano, según acaban de revelar médicos. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Conforme avanza el tiempo y los estudios analizan más en detalle lo que ocurre en el cuerpo de aquellos que han enfermado de COVID-19, científicos y médicos van descubriendo más cosas de esta aún misteriosa enfermedad. Ahora, expertos en la Ciudad de Nueva York —una de las más afectadas en todo el mundo por el coronavirus— están sonando las alarmas para señalar que además de atacar los pulmones, el mal respiratorio también afecta seriamente los riñones de muchos pacientes, una tercera parte de ellos, para ser más precisos. Un estudio realizado por el equipo de Northwell Health, una red de clínicas en el estado de Nueva York, descubrió que el 36.6 por ciento de los pacientes que fueron tratados en dicho sistema de clínicas y hospitales mostró "heridas severas en los riñones". A consecuencia de ello, dicho segmento de pacientes ha tenido que requerir de tratamiento de diálisis, según reporta la agencia Reuters "Encontramos que en los primeros 5,449 pacientes admitidos [en el sistema] 36.6 por ciento presentaron daños renales". - Kenar Jhaveri, uno de los autores del estudio. Las noticias del daño renal ligado a la COVID-19 se suman al reporte de otro síntoma menos conocido de este mal y que se conoce como "coronadedos" y que se caracteriza por decoloración y manchas en los dedos de los pies de algunos pacientes. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1251642614702579712&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fnoticias%2Fsintoma-desconocido-del-coronavirus%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jhaveri se apresuró a aclarar que el estudio preliminar no significa que el coronavirus afecte los riñones, sino que es una señal de la gravedad de los pacientes por dicha condición. "No es algo específico de la COVID-19. Es más una relación de qué tan enfermo te encuentras", explicó el médico. El daño renal estaría ligado a la velocidad con la que la enfermedad ataca el cuerpo. Según el estudio, el 37.7 de los pacientes de COVID-19 presentaron daño renal o venían ya con el daño en los riñones por una condición previa, o bien habían desarrollado la insuficiencia renal en las 24 horas previas al tratamiento médico. Según las estadísticas, el estado de Nueva York suma 27,607 muertes por COVID-19 y más de 59,100 enfermos que se han recuperado, según estimados de la Universidad Johns Hopkins.

