¡China prohibe el consumo de perros y gatos! Por primera vez, el gobierno de China avisa de que los perros y gatos... ¡No son ganado y sí animales de compañía! Tenemos los detalles.

Hay una minoría en China que todavía consume carne de perro y gato, algo impensable en el mundo occidental… Finalmente, el pasado miércoles el Ministerio Chino de Agricultura y Asuntos Rurales, enumeró a los animales que pueden ser criados para consumir su carne, su piel o con fines médicos y excluyó por primera vez perros y gatos que pasan a ser a reconocidos a partir de ahora como animales especiales de compañía: "En pos del desarrollo de la civilización humana y el respeto de la ciudadanía hacia la protección de los animales, los perros han pasado de ser ganado tradicional a animales de compañía".

En la lista se asegura que los zorros, entre otros animales, sí son aptos para consumir. La organización estadounidense Human Society International aseguró en un comunicado que "es la primera vez que el gobierno en China dice que gatos y perros son mascotas y no están destinados para el consumo". Según Animals Asia, organización en defensa de los derechos de los animales, se calcula que 4 millones de gatos y 10 millones de perros al año se sacrifican y comen en China.

Después de que la hipótesis de que el consumo de animales salvajes favoreciera la propagación del nuevo brote de coronavirus, en febrero se prohibió el comercio y consumo de animales salvajes, algo que también sucedió durante el anterior brote del SRAS, última epidemia de coronavirus antes de la pandemia del Covid-19.

Una vez superado aquello, se reanudó el comercio, algo que está por ver en esta ocasión, una vez se venza al virulento brote que ahora asola al mundo. Le preguntamos uno de los mayores activistas latinos en pro de los animales, Marco Antonio Regil, acerca de qué le parecía esta noticia. Esto fue lo que nos contestó:

"Me parece maravilloso que China de un paso en la dirección correcta, sin embargo, sabemos que estos wet markets tan crueles y peligrosos para la salud de los seres humanos van más allá de los perros y gatos y no solo están en China, sino en el mundo entero y es tiempo de ponerles un final a nivel global".

