El gobernador de California ordenó ante la alarmante propagación del Covid-19 el cierre de bares, clubs nocturnos y disminuir la capacidad de los restaurantes a la mitad. También pidió aislamiento a cierto segmento de personas y señaló cuándo debemos acudir a un hospital.

El gobernador californiano Gavin Newsom comunicó hoy en una rueda de prensa que, ante el alarmante aumento de casos de personas infectadas de coronavirus, se ordenaba el cierre de bares y clubs nocturnos en todo el estado de California. También explico que las personas mayores, a partir de los sesenta y cinco años, así como los que tengan condiciones crónicas, no deben salir de casa puesto que son los más vulnerables al contagio como se ha demostrado en los países donde el virus se propagó ya con una celeridad pasmosa.

A su vez, el gobernador dijo que todos los restaurantes deben reducir su capacidad a la mitad, para que exista el suficiente espacio disponible que los expertos aconsejan necesarios entre persona y persona, y evitar dentro de lo posible que la propagación del virus disminuya. Según aseguran muchas voces, es muy posible que se produzca también el cierre de los restaurantes antes de lo previsto. De hecho, no sería de extrañar que en los próximos días se ordenara un lockdown de la ciudad como ya sucede en Europa donde la policía mantiene la vigilancia para que nadie abandone sus hogares a no ser en ocasiones de absoluta emergencia.

¿Visitas a los hospitales y al doctor? "Sólo si es cuestión de vida o muerte", fue la rotunda respuesta de Newsom. Se necesita de todos los médicos y enfermeras, camas y ventiladores disponibles, para lo que puede ser la llegada masiva del coronavirus a los hogares de los californianos si la previsión de contagio no se frena con la distancia social, que invita a la gente a permanecer lejos unos de otros, porque la gente no termina de cumplirlo.

Muchas celebridades como Ricky Martin y Dayanara Torres animaron a sus fans a permanecer en sus casas en cuarentena de momento, hasta que pasen un par de semanas y se vaya sabiendo el desarrollo del contagio. Es lo único que de momento funciona para detener este monstruo del Covid-19, que parece sacado de una película de ciencia ficción y sin duda marcara un antes y un después en nuestras vidas.

