Todo lo que debes saber sobre el cornstarch o maicena Si alguna vez mientras leías los ingredientes de un producto, te has preguntado qué es y cuán nocivo para tu salud es el cornstarch, puedes bajar la guardia: no se trata de otra cosa que la misma maicena (o maizena). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cornstarch, que también se conoce como fécula o almidón de maíz, se viene usando desde el siglo XIX en nuestros hogares y en la industria para la confección de alimentos y otra infinidad de aplicaciones. La maicena es un polvo blanco y fino que se obtiene, como lo sugiere su nombre, del maíz. En la cocina, se emplea fundamentalmente como agente espesante de las salsas y otros platos, y es el elemento esencial de las natillas y otros postres como la crema catalana. Como nutriente Aunque su presencia moderada en la dieta no tiene que ser motivo de alarma, este derivado del maíz no se caracteriza precisamente por su valor nutritivo: es una fuente de carbohidratos, carente casi por completo de proteínas y fibra dietética, y con un contenido bastante pobre de vitaminas y minerales. En esencia, una taza (128 g) de maicena aporta nada menos que 488 calorías… más bien vacías. La maicena puede ser dañina si se consume en grandes cantidades, pero es inocua en la mayoría de las formas y proporción en la que la encontramos en los alimentos. Eso sí, debes tener en cuenta que tiene marcadas propiedades astringentes y por ello las personas que tienden a padecer de estreñimiento deben tener cuidado con su ingestión. Corn starch o maíz en polvo Corn starch o maíz en polvo | Credit: Getty Images Maicena modificada: ¿harina de otro costal? En muchos de los alimentos procesados se utiliza la maicena modificada o modified cornstarch como aditivo, que encontramos incluso en muchos yogures que se anuncian como saludables. Para obtenerla, la maicena se somete a procesos químicos o físicos que alteran sus características. Se asegura que, aunque no es nutritiva, tampoco resulta dañina. Pero si prefieres mantener una alimentación natural, es preferible que evites los productos con modified cornstarch… al menos mientras los expertos terminan sus estudios y se ponen de acuerdo.

