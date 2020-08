Gobierno de Corea del Norte prohibe tener perros como mascotas: Esto es lo que pasará con los caninos Kim Jong Un, el dictador de Corea del Norte, ha prohibido a sus ciudadanos tener perros como mascotas. Todos los perros que eran mascotas serán confiscados, una medida que ha generado indignación. Esto es lo que pasará con los caninos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El gobierno de Corea del Norte ha prohibido a sus ciudadanos tener perros como mascotas. Por ordenanza del dictador Kim Jong-Un, los norcoreanos tendrán que entregar a sus perros domésticos ya que según él estas consentidas mascotas representan "la decadencia" del mundo occidental y parte de una "ideología burguesa". ¿Qué pasará con los caninos? El gobierno ha puesto a varios perros en exhibición en zoológicos. Image zoom (STR/AFP via Getty Images) El periódico Chosun Ilbo reportó que el gobierno pidió a sus ciudadanos en julio que entregaran a sus mascotas. Los que no quieran dar a sus perros tendrán que enfrentar la fuerza de la ley. “La gente normal cría cerdos y pollos en sus porches, mientras que los oficiales de alto rango y la gente rica posee perros, lo que ha generado algo de resentimiento”, dijo la fuente al diario. “Así que las autoridades han identificado a los hogares con perros y están forzándoles a entregarlos o se están confiscando y los están matando”. Image zoom (ED JONES/AFP via Getty Images) Algunos de los perros han ido a parar al zoológico en Pyongyang y otros santuarios de animales. Otros han sido exterminados y muchos terminan siendo comidos ya que la carne de perro es popular en el país, donde hay una gran escasez de alimentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (STR/AFP via Getty Images) El propio mandatario ha tenido perros como mascotas —Shih Tzus, pastores alemanes y otras razas codiciadas, reporta The New York Post. En el 2018, Kim Jong-Un le regaló dos cachorros de caza como un símbolo de paz y amistad al presidente de Corea del Sur Moon Jae-in. Sin embargo, en el pasado el país ha exigido la donación de pieles de perros como contribución de sus ciudadanos para hacer abrigos. Image zoom (Carl Court/Getty Images) Este año, muchos defensores de los derechos de los animales celebraron la noticia de que China reconoció por primera vez el valor de los perros y gatos comoanimales de compañía. El gobierno chino prohibió el consumo de la carne de perros y gatos. La organización estadounidense Human Society International aseguró en un comunicado que “es la primera vez que el gobierno en China dice que gatos y perros son mascotas y no están destinados para el consumo”. Según Animals Asia, organización en defensa de los derechos de los animales, se calcula que 4 millones de gatos y 10 millones de perros al año se sacrifican y comen en China. La cruel nueva ordenanza del dictador norcoreano —que obliga a los dueños de perros a deshacerse de sus fieles compañeros caninos— ha generado gran indignación a nivel mundial.

