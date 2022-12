Revelan la causa de la muerte de la estrella de TikTok Cooper Noriega seis meses después La estrella de TikTok Cooper Noriega fue encontrado sin vida el pasado 9 de junio en un estacionamiento de Burbank, CA. Hasta ahora no se ha revelado la causa de su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cooper Noriega Cooper Noriega | Credit: Cooper Noriega/IG Seis meses después del fallecimiento de la estrella de TikTok Cooper Noriega, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 9 de junio en un estacionamiento de Burbank, CA, los médicos forenses han revelado la causa de muerte. Según People, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles determinó que Noriega murió a causa de los efectos combinados del fentanilo, el lorazepam y el alprazolam. El forense además indicó que el joven, que en unos meses iba a cumplir los 20 años, también estaba tomando clonazepam para la ansiedad, un medicamento que mezclado con los anteriores contribuyó a su muerte. La muerte de Noriega fue declarada un accidente y el forense confirmó que murió en un estacionamiento. En más de una ocasión, Noriega compartió con sus seguidores su batalla con las drogas, sustancias que venía consumiendo desde que tenía 9 años. En la mañana del día de su muerte, el joven influencer había publicado un escalofriante mensaje en redes sociales. "¿Quién más ha pensado que se va a morir superjoven?". Unas horas después, las autoridades confirmaron su fallecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Noriega dedicó parte de su tiempo a conversar con sus seguidores acerca de un tema muy importante para él, la salud mental. Tanto así que había creado una cuenta en la plataforma de mensajes Discord para dialogar al respecto. "Quiero utilizar la influencia que me han dado para crear un espacio basado en difundir la importancia y normalizar el hablar sobre enfermedades mentales. Mi meta es, eventualmente, abrir un [centro de] rehabilitación donde la gente no queden traumadas al final de su recuperación", dijo en ese entonces.

