Continúan atrapados diez mineros en México La vida de diez hombres está en riesgo, luego de que la mina donde trabajaban se derrumbara con ellos dentro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles 3 de agosto de 2022, a las 1:35 pm, tiempo local, una mina de carbón llamada Las Conchas, ubicada en Coahuila, México, se derrumbó ocasionando que 13 mineros quedarán atrapados en su interior. De acuerdo con las autoridades del país, los mineros estaban faenando a 60 metros de profundidad cuando se encontraron con un flujo de agua subterránea que provocó que el túnel se viniera abajo. Gracias a uno de los trabajadores que logró escapar, se pudo informar de lo ocurrido, según informó la prensa del lugar. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó lo ocurrido en la comunidad de la Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila. "Se presentó la inundación de tres pozos comunicados en una mina de arrastre, lo que generó el reblandecimiento de las paredes al interior, ocasionando que trabajadores quedaran atrapados", mencionan dichos autoridades. "Al momento, tres mineros ya fueron rescatados con vida y trasladados al Hospital del IMSS (Instituto Mexicano de Seguro Social) de Sabinas, Coahuila", agregaron. "Mientras que diez aún permanecen al interior". MEXICO-MINING-ACCIDENT Credit: MARCOS GONZALEZ/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes, mencionó a los medios de comunicación que en casos como estos la cifra de personas que se maneja siempre puede ser incierta, debido a que se habla de hasta once personas atrapadas. También dio a conocer que 92 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil laboran en el lugar. El peor accidente minero en la historia reciente de México también ocurrió en ese estado el 19 de febrero de 2006 cuando se produjo una explosión en la mina Pasta de Conchos mientras 73 mineros estaban de turno. Ocho fueron rescatados con golpes y quemaduras graves y los demás murieron. Sólo se recuperaron los cadáveres de dos de ellos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Continúan atrapados diez mineros en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.