Consejos que debes tomar en cuenta a la hora de viajar en época de fiestas Recomendaciones para viajar y disfrutar la temporada de fiestas y fin de año. Cada años muchas personas anhelan viajar para Navidad y Año Nuevo, sin embargo, los precios suelen dispararse ya que se trata de la típica temporada alta. A continuación, te ofrecemos algunos tips de Expedia -basados en su informe Air Hacks 2023- para viajar durante las fiestas de Fin de Año y no estresarte. El mejor día para conseguir vuelos baratos Existen mitos y realidades en torno a la compra de boletos de avión. Influyen muchos factores, la hora, el destino, el día, un vuelo directo y más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el informe, los viajeros que reserven sus boletos los domingos en vez de los viernes ahorran un promedio del 5% en vuelos nacionales y un 15% en vuelos internacionales. Reserva con anticipación Si deseas reservar una tarifa económica y estás planeando un viaje fuera del país, se recomienda reservar el vuelo con seis meses de anticipación. Por otro lado, si se trata de un viaje nacional, entonces reserva al menos un mes antes. En promedio, los viajeros que reservan durante estos periodos logran ahorrar hasta un diez por ciento en comparación a aquellos que hacen reservas a último minuto. Hora de salida ¿Sabías que si vuelas antes de las 3PM se reduce la posibilidad de que tu vuelo se cancele? Según el informe presentado, los vuelos que despegan después de las 3PM tienen un 50% más probabilidad de que se retrase.

