Acusan al consejero de una escuela secundaria de violación y solicitar pornografía infantil Lena Hansen El consejero de una escuela secundaria en Maryland fue arrestado y enfrenta 15 cargos criminales, incluyendo violación en segundo grado y por solicitar pornografía infantil, confirmó PEOPLE. Según un comunicado de prensa de un centro en pro de los derechos de los niños de Maryland —también firmado por el Departamento de policía de Maryland, la Oficina del Alguacil del condado de Wicomico y la Oficina del Fiscal del Estado— Allen Edward Mitchell, de 32 años, fue arrestado el viernes por estas acusaciones. El consejero está en la cárcel sin derecho a fianza por la gravedad de los cargos que enfrenta, informó DelmarvaNow.com, una afiliada local de USA Today. Mitchell está bajo investigación por supuestas acciones indebidas con menores de edad, incluyendo el uso de aplicaciones de redes sociales para uso criminal, añade el comunicado. La superintendente de las escuelas públicas del condado de Wicomico, Donna Hanlin, envió un mensaje a PEOPLE asegurando que la escuela está en total cooperación con las autoridades. "Nuestra primera prioridad siempre es la seguridad el bienestar de nuestros estudiantes y equipo laboral", dice el mensaje. Wicomico State's Attorney's Office El caso ha causado conmoción en su comunidad. El consejero ha sido despedido de la escuela aunque aún aparece en el website de la escuela secundaria James M. Bennett como parte del equipo laboral. Según la estación local WBOC-16, Mitchell se presentó en la corte del distrito de Wicomico el lunes a las 9 a.m.. No se sabe aún si tiene un abogado para su defensa. El caso sigue en desarrollo.

