Conocido tiktoker confiesa haber asesinado a su esposa por infiel El joven había estado espiando a su mujer tras sospechar que mantenía una relación con un amigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los celos llevaron a un conocido tiktoker a convertirse en todo un criminal y cometer un acto irreversible. El joven Ali Abuladan, popular en las redes bajo su perfil Jinnkid donde publica sketches cómicos e imitaciones del legendario Tony Montana, protagonista de la película Scarface personificado por Al Pacino, confesó haber acabado con la vida de su esposa y su amigo, tras sospechar que ésta le estaba siendo infiel. De acuerdo a la fiscalía, el hombre había estado viviendo en un hotel y espiando a su esposa, Ana Abuladan, desde que esta le pidió que abandonara el apartamento que compartían en San Diego, California, el pasado 18 de octubre, reportó People. El jueves pasado, Ali habría ingresado a escondidas a la residencia mientras Ana estaba fuera, para instalar un dispositivo auditivo en el iPad de su hija de 5 años, y espiar a su mujer. Horas después, Ali escuchó a su esposa platicar con otro hombre, a lo que reaccionó con furia inmediata. Así que regresó al apartamento y aparentemente abrió fuego contra Ana, de 28 años, impactándola en la cabeza, luego de balacear tres veces a Rayburn Barron, un amigo de ella de 29, de acuerdo a la estación local KNSD. Tras el incidente, Ali llamó a su madre para confesarle el doble homicidio, antes de recoger a su hija de la escuela, según CBS News. Al terminar, se comunicó con la policía para reportar detalles del crimen, y fue arrestado poco después durante una parada de tráfico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ali and Ana Abulaban TikTok murder Ali and Ana Abulaban | Credit: Ali and Ana Abulaban/Facebook El abogado del distrito Taren Brast, confirmó que Ana y Rayburn eran solamente amigos. Aparentemente, esta no es la primera vez que el joven trataba a su esposa con violencia. Ana había reportado un incidente de violencia doméstica anteriormente y se encontraba en proceso de conseguir una orden de restricción en su contra, de acuerdo a Newsweek. El pasado lunes Ali se declaró no culpable a los dos cargos de asesinato en primer grado que enfrenta. Por el momento, continúa tras las rejas sin derecho a fianza. Si usted es o conoce a alguien que sea víctima de violencia doméstica, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-799-7233.

