¿Conocías estas fascinantes tradiciones cristianas?

Dale una mirada a estas fascinantes tradiciones que tienen los cristianos alrededor del mundo entero. By Andrés Rubiano ellipsis Más Celebraciones religiosas como la Pascua y la Navidad son algunas de las fechas más esperadas por millones de personas alrededor del mundo. Desde luego, cada país tiene sus propias tradiciones y formas de celebrar estas esperadas épocas del año. ¿Conocías sobre el Viernes de Samaritana en México, el Festival de los faroles gigantes en Filipinas o sobre la cabra gigante de Gävle en Suecia? Dale una mirada a estas fascinantes tradiciones que se llevan a cabo alrededor del mundo por los cristianos. Image zoom GUILLERMO LEGARIA/AFP via Getty Images Día de las velitas en Colombia Este es uno de los días del año más esperados por los colombianos, ya que marca el inicio de las festividades de Navidad. El Día de las velitas se celebra el 7 de diciembre en conmemoración de la Inmaculada concepción de la Virgen María. En la noche de este día, las personas de todo el país salen a las calles para encender velas y faroles en honor a la Virgen. Parte de las tradiciones también indican que las velas son encendidas para alumbrar el camino de la Virgen María y José en su recorrido hacia Belén. Image zoom Getty Images Representaciones del Viacrucis La Semana Santa es sin duda alguna una de las épocas del año que más tradiciones y simbolismo tiene para los crisitanos alrededor del mundo. Precisamente, el Viernes Santo, día en que Jesús es crucificado, se realizan recreaciones del llamado Viacrucis. En algunos lugares del mundo, las personas que deciden encarnar a Jesús son realmente azotadas y crucificadas, costumbre que ha generado más de una controversia. Image zoom Getty Images Los nazarenos de España También conocidos como penitentes, capuchones, papones o mozorros; los nazarenos se han transformado en protagonistas de algunas de las tradiciones cristianas más populares de España. Durante los festejos de Semana Santa, estos personajes hacen parte fundamental de las multitudinarias procesiones que se realizan en todos los rincones del país. Image zoom Getty Images Viernes de Samaritana en México El cuarto viernes de la Cuaresma es un día muy especial para los habitantes de Oaxaca en México, ya que se celebra el popular Viernes de Samaritana. En este día, las personas de la ciudad preparan aguas de diferentes sabores para regalarlas a otras personas. Esta tradición rememora el conocido pasaje de la Biblia de la Mujer Samaritana, a la cual Jesús le pide de beber un poco de agua. Image zoom INTI OCON/AFP via Getty Images Tapetes de aserrín Centroamérica En algunos lugares de Centroamérica, como la ciudad de León en Nicaragua, hay una colorida tradición que paraliza algunas de las calles más populares. Durante los días de Semana Santa, artistas se reúnen para engalanar las calles con bellas figuras creadas con aserrín de diversos colores. Image zoom Dondi Tawatao/Getty Images Festival de los faroles gigantes en Filipinas Cada año, la ciudad de San Fernando se transforma en un lugar adornado por gigantescos y coloridos faroles creados por artistas que llegan de todo el país para participar de esta festividad. El Festival de los faroles gigantes se realiza el sábado previo a la Navidad. Image zoom MATS ASTRAND/TT/AFP via Getty Images La cabra gigante de Gävle Desde 1966, la creación de esta peculiar cabra de paja de 13 metros en la ciudad de Gävle se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas de la temporada navideña en Suecia. Curiosamente, la cabra también se ha convertido en blanco de otra tradición, ya que en 29 ocasiones ha sido destruida por vándalos que le han prendido fuego. Image zoom Getty Images Noche sin escobas en Noruega Desde generaciones atrás, para los noruegos, es tradición que durante la noche de Navidad escondan sus escobas en algún lugar recóndito de sus casas, puesto que en esta noche se cree que espíritus malignos y brujas están en búsqueda de escobas en las cuales salir a cabalgar el mundo. Image zoom Getty Images Alumbrados de Navidad Tal vez una de las tradiciones cristianas más populares alrededor del mundo entero es la de alumbrar las calles con motivos alusivos de Navidad. Ciudades como Nueva York y Toronto han transformado el encendido de las luces en uno de los eventos más esperados por todos sus habitantes durante la época de Navidad.

¿Conocías estas fascinantes tradiciones cristianas?

