Conoce a los equipos latinos que estarán en la Copa Mundial Femenina 2023 Dale una mirada a los cinco equipos que representarán a Latinoamérica en el Mundial de Australia & Nueva Zelanda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marta Credit: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images El 20 de julio el balón de fútbol rodará en el estadio Eden Park de Kingsland, Nueva Zelanda, para dar inicio a la fiesta deportiva más esperada de este año: la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Un torneo que promete ser inolvidable. La expectativa por el evento está dejando marcas imborrables en el fútbol y la mejor prueba de esto es el impresionante número de entradas que se han vendido. Según lo informó recientemente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, más de un millón de boletos han sido adquiridos por los fanáticos, haciendo de esta Copa el evento deportivo femenino con más asistencia de la historia. Treinta y dos seleccionados nacionales lograron clasificarse al torneo y durante cuatro semanas lucharán por el privilegio de ganar la preciada Copa Mundial. Honor que tan solo cuatro países han podido disfrutar: Estados Unidos, Alemania, Noruega y Japón. El Team USA llega como gran favorito y podría hacer historia si logra conquistar su tercer título consecutivo. Tarea nada fácil de hacer, ya que otras potencias del fútbol también llegan dispuestas a dar la pelea. El 20 de agosto en el Estadio Olímpico de Sidney, Australia, conoceremos a las nuevas reinas del fútbol. ¿Será entonces que finalmente un equipo latino pueda coronarse como campeón mundial femenino? Aquí te presentamos a las cinco selecciones que estarán representando nuestros colores. Brasil Brasil Credit: PHILIPPE HUGUEN/AFP via Getty Images Brasil cuenta con cinco títulos mundiales masculinos, pero el gigante del fútbol no ha podido ratificar su poderío en la rama femenina. La mejor presentación de la verde amarela fue un segundo lugar en China 2007. En esta edición, la selección brasileña llega con una nómina de lujo, encabezada por la mujer considerada por muchos como la mejor jugadora de la historia: Marta. La Copa del Mundial Femenino es tal vez el único trofeo que hace falta en la laureada estantería de Brasil. Australia & Nueva Zelanda 2023 parece ser la ocasión perfecta para romper el maleficio. Argentina Argentina Credit: DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images Aunque no llegan con un rótulo de favoritas, la historia del fútbol nos ha enseñado que Argentina siempre será un equipo a tener en cuenta en cualquier torneo orbital. El título obtenido por la selección albiceleste en Qatar 2022, de la mano de Lionel Messi, puede ser la mejor motivación para el combinado gaucho. Sus rivales de grupo son Sudáfrica, Italia y Suecia. Colombia Linda Caicedo Credit: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images La selección cafetera llega con ilusiones de realizar un gran Mundial y sus más recientes resultados parecen ratificar que es uno de los rivales que puede dar una sorpresa. El conjunto sudamericano además cuenta entre sus filas con Linda Caicedo, quien con tan solo 18 años se perfila como una de las promesas del fútbol latino. El camino no será fácil para Colombia, ya que en su grupo debe enfrentar a la poderosa Alemania. Corea del Sur y Marruecos también hacen parte de este complicado cuadrangular. Costa Rica Costa Rica Credit: Action Foto Sport/NurPhoto via Getty Images Australia & Nueva Zelanda 2023 se convierte en una nueva oportunidad para Costa Rica de seguir dejando huella en el fútbol fememino. Luego de su debut en Canadá 2015 y de no clasificar a Francia 2019, el combinado tico llega con la intención de conseguir su primera victoria en un Mundial de la mano de su goleadora histórica Raquel Rodríguez. Zambia, España y Japón serán sus rivales a vencer durante la fase de grupos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Panamá Panamá Credit: Koji Watanabe/Getty Images Esta será la primera participación de la selección panameña en la máxima cita orbital, luego de ganar el último cupo disponible para el torneo. Su debut en los Mundiales de la FIFA no será para nada fácil, ya que su juego de apertura será contra uno de los equipos llamados a ganar: la selección de Brasil. Francia y Jamaica complementan el complicado grupo de Panamá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a los equipos latinos que estarán en la Copa Mundial Femenina 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.