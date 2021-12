Conoce la historia de Brooklinn Khoury, modelo y skateboarder, que perdió su labios por el ataque de un perro La vida de Brooklinn Khoury cambió cuando un can la mordió en el rostro. Ahora, la joven cuenta su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 3 de noviembre de 2020, Brooklinn Khoury tuvo un vuelco en su vida y un accidente la cambiaría para siempre. Todo ocurrió cuando fue a acariciar al perro de su primo, la mascota "saltó de una posición sentada como sobre mi cara", relató a la revista People. La modelo vio un bulto rosado en el suelo y, al darse cuenta de que era su labio, lo envolvió en una servilleta y se dirigió con su familiar a la sala de emergencias. A pesar de su rápida respuesta, los cirujanos, desafortunadamente, no pudieron salvar su labio superior. A partir de entonces, decidió documentar cada parte de su viaje de curación y admite que "la primera vez que me vi la cara después de la cirugía fue aterradora". "Pero yo estaba como, 'Está bien, es hora de amar esta nueva versión de mí misma por ahora'", agregó. "Parece que un tiburón bebé me mordió el brazo y tuvieron que coserme la piel de nuevo". Brooklinn Khoury Brooklinn Khoury | Credit: Brooklinn Khoury Instagram La skateboarder creía que esta situación le había hecho perder toda posibilidad de romance, ya que pocos días antes del ataque había iniciado un noviazgo con Chloé Lukasiak y confiesa que pensaba "¿qué pasa si ella ya no piensa que soy bonita?". Sin embargo, ocurrió lo contrario y desde el inicio sintió su apoyo. "Es simplemente increíble; ella es la mejor", mencionó. Brooklinn Khoury Brooklinn Khoury | Credit: BROOKLINN KHOURY INSTAGRAM SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando se cumplió un año del ataque, la joven hizo una reflexión. "Hace exactamente un año mi vida cambió por completo. Este ataque me ha enseñado a amarme de verdad por dentro y por fuera, independientemente de lo que la gente tenga que decir. Me enseñó que la sociedad pone altos estándares en la belleza, pero la realidad es que todos son hermosos a su manera. Me ha enseñado a tener paciencia con la forma en que la gente ha reaccionado ante mi historia. Me ha enseñado a amar, incluso cuando no lo sentía por los demás. Me ha mostrado lo preciosa que es la vida. Nunca lo daré por sentado", escribió en su cuenta de Instagram. Brooklinn Khoury Brooklinn Khoury | Credit: Brooklinn Khoury Instagram También aprovechó su red social para dar apoyo a otras personas que ha pasado por lo mismo. "Es una locura la cantidad de personas que se han acercado para compartir sus historias y experiencias. Los ataques de perros ocurren mucho más de lo que me había imaginado. No estoy aquí compartiendo mi historia para poner una mala luz sobre ningún perro o raza de perro. Simplemente estoy aquí para compartir mi historia y hacer que alguien que esté pasando por algo similar se sienta menos solo", dijo. Recientemente, Brooklinn Khoury la se sometió a la primera de cinco cirugías para reconstruir su labio superior. "Estoy aprendiendo a amarme a mí mismo. Quiero inspirar a tanta gente como pueda", concluyó.

