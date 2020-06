Conoce algunos países listos para darle la bienvenida de nuevo a los turistas Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con los tradicionales meses de vacaciones a la vuelta de la esquina y luego de meses de confinamiento, hay mucho interés en disfrutar de nuevo de un viaje. Sin embargo, no todas las puertas están abiertas a los viajeros. Si bien la Unión Europea tiene previsto regresar a la normalidad el próximo 1 de julio, lo más probable es que aún no acepte en sus fronteras a los viajeros estadounidenses, según People. Estados Unidos se encuentra en medio de un rebrote de casos con más de 36,000 nuevos casos reportados esta semana, la mayor cifra desde abril. Image zoom Getty Images Destinos tradicionales como los países del Caribe se han mostrado más que dispuestos a darle la bienvenida a los visitantes internacionales, una crucial fuente de ingresos para sus economías. De acuerdo al ministerio de Turismo de la República Dominicana, el país entrará en su etapa cuatro de apertura el próximo 1 de julio, por lo que abrirá hoteles, aeropuertos, gimnasios y restaurantes, que han estado cerrados desde el 19 de marzo. Image zoom Getty Images Por su parte, las Bahamas, Bermuda y Jamaica también han informado de la reapertura de su sector turístico a corto plazo. Aunque la frontera entre Estados Unidos y México está actualmente cerrada, con la excepción de viajes esenciales como tratamientos médicos, equipos de emergencia o viajes diplomáticos, hay planes de reabrir la frontera el próximo 21 de julio. “[Los] estados y regiones aún están ultimando detalles de cómo funcionarán los hoteles, restaurantes y otras actividades para poder abrir [el país]”, detalla el sitio turístico mexexperience.com. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images Por otro lado, países como Serbia, Tanzania, Inglaterra, Turcos y Caicos, entre otros, ya están listos para darle la bienvenida a los turistas. A la hora de planificar un viaje es muy importante tomar en cuenta las reglas y restricciones de cada destino, ya que podrían requerir, entre otras cosas, someterse a una prueba de detección del coronavirus antes de viajar y contar con seguro médico.

