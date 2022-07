Conoce a Miguel Padilla, joven médico que vendía tacos en la calle. Ahora tiene millones de seguidores Con menos de 30 años, el doctor Miguel Padilla ha logrado salir adelante gracias a su esfuerzo, entrega, fortaleza y su amor por compartir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Según dicen quienes están en la cima, tener éxito es resultado de mucho esfuerzo y ganas de lograr los objetivos. Eso fue demostrado por Miguel Padilla, un joven mexicano que puso un puesto de tacos de canasta en la calle para pagarse sus estudios de medicina. Con el tiempo, logró terminar su carrera y ahora, además de las consultas médicas gratuitas, también da conferencias y clases de diversos idiomas. "Mucho ánimo en sus proyectos. Venir del barrio y desde abajo, no es fácil, pero estamos acá para intentarlo con el corazón", mencionó en el video que dio a conocer en su cuenta de TikTok, donde ha alcanzado poco más de 1.1 millones de vistas. "Los sueños a veces si se cumplen, sueña bonito". Además, el políglota encontró en las redes sociales una forma de compartir con otras personas sus conocimientos. Así, cuenta con dos canales en YouTube, uno titulado Soy Miguel idiomas que cuenta con 1.49 millones de seguidores y está dedicado a dar clases de inglés, italiano, francés y lenguaje de señas; y otro que se llama Soy Miguel Antipodcast, con casi más de 52 mil, donde cuenta anécdotas de su vida, habla de temas de terror y muestra algunos momentos divertidos; en esta último lo que recauda en para dar becas a personas de Latinoamérica que no pueden pagar sus estudios. Dr. Miguel Padilla Credit: Dr. Miguel Padilla Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su perfil de TikTok, conocido como Dr. Miguel Padilla, donde ofrece consejos médicos generales; así como sexualidad, salud mental y nutrición. Tiene 5 millones de seguidores. En Instagram suma 454 mil usuarios. Ha revelado en uno de sus videos de YouTube, que ingresó a las redes sociales para brindar apoyo. "[Fue] una necesidad de compartir lo poquito que sé de los idiomas, salud, arte o cualquier cosa que pueda", confesó. Este joven de 26 años se autodenomina pansexual y demisexual, y ha revelado que sufre un trastorno del sueño que en ocasiones le hace alucinar, aunque dejó claro que le ocurría más cuando era niño. El doctor Miguel Padilla sigue cosechando éxitos y sumando seguidores.

