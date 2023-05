Causa conmoción muerte de una mujer en México tras hacerse una liposucción Una mujer identificada como Nayeli se sometió a un procedimiento estético que le quitó la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que parecía un procedimiento estético habitual para muchas personas, resultó fatal para una mujer que ha sido identificada como Nayeli. Según mencionan los medios de comunicación locales, la ahora occisa acudió, el pasado 26 de mayo de 2023, a una clínica ubicada en Jalisco, México. Según mencionó Fer González, una amiga de la ahora occisa, la cirugía se llevaría a cabo en un establecimiento que se localiza en Zapopán, de nombre Especialidades Médicas Virreyes KANARI; sin embargo, cambiaron el sitio de la operación un día antes, argumentando que los tanques de oxígeno estaban dañados; por lo cual, la citaron en un lugar que se encuentra en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, llamado Casa Morelos, para realizarse una liposucción. La testigo relató que cuando ambas se presentaron en el mencionado sitio, les comentaron que no sería anestesia completa y que la paciente, tras la intervención, saldría por si propio pie. En la supuesta clínica se improvisó un quirófano. Luego de un tiempo de iniciado el procedimiento, Nayeli falleció. Los médicos a cargo, Kevin Ángeles Hernández y Jorge V., intentaron sacar el cuerpo en una ambulancia de la Cruz Roja que estaba a una cuadra de donde ocurrieron los hechos. También explicó que el administrador de la supuesta clínica, al ser informado de lo ocurrido, permitió que Ángeles Hernández sacara el cuerpo y se diera a la fuga por el tragaluz, junto con su asistente instrumentista de nombre Jennifer Ángeles Hernández, quien se presentó inicialmente como Astrid. Liposuction Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con González, pasaron 30 minutos de la muerte de su amiga, cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. De momento, las autoridades han informado que Jorge V. Fue detenido; mientras tanto Kevin y Jennifer Ángeles Hernández continúan prófugos. Se ha mencionado que el lugar no contaba con los documentos legales para este tipo de procedimientos.

