Indignación en México por la muerte de un adolescente de 15 años asesinado en un salón de fiestas El menor identificado como Hugo falleció en el municipio de Atizapán, Estado de México. La comunidad se manifiesta y cierra carreteras pidiendo #JusticiaParaHugo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hugo; Muerte, Mexico, Justicia para Hugo Credit: Instagram/Justicia para Hugo Lo opinión pública en México se ha conmovido por la muerte de un adolescente de 15 años identificado como Hugo quien murió en un salón de fiestas del municipio de Atizapán, Estado de México. Según reportes el pasado sábado 2 de abril el joven acudió a una fiesta clandestina que se realizaba en el salón de fiestas Imperio, ubicado en el municipio vecino de Jilotzingo, donde se cobraban 100 pesos por entrada (aproximadamente $5 dólares). Según la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de Toluca en el sitio hubo un altercado y uno de los elementos de seguridad del sitio habría atacado a la víctima con una botella rota para picarlo en el cuello. El joven fue trasladado al Hospital General de Atizapán "Salvador González Herrejón" donde se pronunció su muerte, según informa Aristegui Noticias citando a la Agencia Mexiquense de Noticias. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones luego de que asistentes del lugar identificaran al responsable como Mauricio "N", quien se dio a la fuga después de lo sucedido, según informó el diario local El Sol de México. Hugo; Muerte, Mexico, Justicia para Hugo Credit: Instagram/Justicia para Hugo Pero la familia de la víctima no encuentra consuelo y busca justicia para el fallecido. En redes han iniciado una campaña pidiendo #JusticiaParaHugo y este martes decenas de personas se unieron a un bloqueo del circuito Periférico Norte en la zona del Parque Naucalli manifestándose en contra de la lentitud de la autoridad para resolver el caso. El bloqueo comenzó hacia las 18:00 horas y en sus pancartas los suplicantes pedían la captura expedita del responsable quien quedó captado en videos donde se puede ver su rostro, aseguran. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con un reporte oficial el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, por sus siglas en español) en México durante el 2020 fallecieron por homicidio 36,579 personas. Dicha institución ha revelado anteriormente que de los fallecimientos ocurridos en el país el 98% de los homicidios quedan sin resolver.

