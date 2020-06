La sorprendente historia del "hijo" cubano de un congresista pro-Trump de la Florida El republicano Matt Gaetz, uno de los más fervientes partidarios de Trump, revela que el hermano pequeño de una exnovia de origen cubano lo ha criado como si fuera su hijo. El joven de 19 años aparentemente ha vivido con el congresista desde que llegó de Cuba hace siete años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El congresista republicano de la Florida Matt Gaetz causó una enorme sorpresa al anunciar que durante años ha criado al hermano de una exnovia cubana como si fuera su hijo, una relación que hasta ahora era un secrete bien guardado. “Es parte de mi familiar”, aseguró a People el congresista Gaetz del joven, Néstor Galbán, a quien ha criado en los últimos siete años como si fuera su hijo. Gaetz reveló su relación con el joven luego de un agitado debate con un congresista demócrata afroamericano sobre abusos policialesy su efecto en las comunidades minoritarias, en el que el congresista republicano se sintió que se cuestionaba su sensibilidad en el tema por no tener hijos de monirías. “Como puedes imaginar, [eso] me provocó”, expresó a la revista el legislador, uno de los más fervientes partidarios del presidente Donald Trump en el Congreso. Si bien el joven de 19 años no es legalmente su hijo biológico ni adoptivo del congresista, lo considera como tal en todo el sentido de la palabra. “Nuestra relación como familia se define por nuestro amor mutuo, no por ningún papel”, dijo. “Es mi hijo en todo sentido y no imagino amarlo más que si fuera mi propia sangre”. Image zoom Twitter Los detractores del congresista le acusan de usar al joven para demostrar su supuesto apoyo a las minorías y denuncian que contrasta con su su postura en inmigración. En las redes sociales, las teorías conspirativas ya empezaron a armarse y ahora hasta el historial familiar del joven está bajo la lupa. Pero el político asegura que nada de eso le preocupa y no tiene interés en responder a quienes cuestionan por qué reveló ahora esta relación, en medio de un momento de tensión racial y política en el país. “Mi hijo y yo no debemos explicación sobre nuestra familia a la brigada de verificación”, dijo Gaetz, quien señaló que mantuvo hasta ahora la relación fuera del ojo público para proteger al joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galbán llegó a Estados Unidos procedente de su Cuba natal cuando tenía 12 años y tras la muerte de su mamá a causa de cáncer de mama. En ese momento, Gaetz sostenía una relación con su hermana mayor, por lo que el joven estuvo viviendo con la pareja por alrededor de cuatro años. El político aseguró que a excepción de una pequeña interrupción al principio de su servicio en el Congreso, Galbán ha vivido con él desde que llegó de Cuba. “Realmente pienso que ha sido lo mejor de mi vida que este jovencito haya sido parte de mi familia”, destacó el congresista. En medio de las críticas, el republicano recibió el apoyo de la exrepresentante demócrata Katie Hill, quien lo defendió ante las especulaciones acerca de esa relación. “Muchos de ustedes saben que Matt Gaetz y yo tenemos una amistad difícil. No soporto muchas de sus creencias, pero él me ha apoyado cuando otros no lo han hecho. Habla de Néstor más que de cualquier otra cosa, ha hecho tanto por su hijo y realmente es un padre orgulloso”, escribió Hill en su cuenta de Twitter.

Close Share options

Close View image La sorprendente historia del "hijo" cubano de un congresista pro-Trump de la Florida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.