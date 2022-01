Congresista Alexandria Ocasio Cortez da positivo a coronavirus tras ser criticada por vacacionar sin máscara La congresista Alexandria Ocasio Cortez da positivo al coronavirus tras ser criticada por vacacionar en Miami sin usar su máscara. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La congresista Alexandria Ocasio-Cortez dio positivo al coronavirus. La congresista demócrata —basada en Brooklyn, Nueva York—dijo que tiene síntomas a pesar de estar vacunada y haberse puesto el booster o refuerzo de la vacuna contra el virus, reporta PEOPLE. Ella compartió la noticia en Twitter. "La congresista Ocasio-Cortez ha recibido un resultado positivo de COVID-19. Ella está experimentando síntomas y recuperándose en casa", dice el mensaje. "La congresista se puso su vacuna de refuerzo este otoño y le pide a todos que se pongan su booster y sigan la guía de los CDC". En otro mensaje en Twitter, la congresista de origen puertorriqueño, de 32 años, compartió un link con información para los neoyorquinos sobre dónde obtener una prueba de coronavirus o vacuna contra el virus en Nueva York. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alexandria Ocasio Cortez Credit: (Alex Wong/Getty Images) Ocasio-Cortez fue criticada por vacacionar en Florida en enero, en medio de un récord de casos de coronavirus en la nación por la variante ómicron. Además fue fotografiada sin mascarilla en un evento en South Beach, rodeada de gente. Las fotos de la congresista sin mascarilla durante un brunch en Palace Bar en Miami Beach —días antes de dar positiva al virus— han causado controversia. Alexandria Ocasio Cortez Credit: (Ian Forsyth/Getty Images) Otros políticos también han dado positivo al virus en días recientes. El congresista Sean Casten de Illinois anunció el sábado que se había contagiado. En diciembre, el senador Cory Booker de Nueva Jersey y la senadora Elizabeth Warren de Massachussetts también informaron que habían dado positivo al coronavirus. Ambos revelaron que sus síntomas eran leves gracias a estar vacunados y haberse puesto boosters para protegerse contra el virus. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

